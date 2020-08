Diplomata Zoran Milivojević ocenio je nakon jučerašnjih izbora u Crnoj Gori da je sasvim sigurno u toj zemlji došlo do promene i da je sve ono što je prethodilo ovim izborima verifikovano kroz njih.

Kako kaže promenama je doprinela jedna pogrešna politička procena Đukanovića vezana za odnos prema SPC, kao i visok stepen nezadovoljstva, zasićenost jednom vlašću koja dugo traje.

- Tu imamo i ekonomsku krizu i socijalno političkih tenzije, a tu treba dodati i pandemiju koja je ostavila svoj efekat. Sasvim sigurno je da taj stepen svega ovoga kada se skupi da je doprineo da ova koalicija koja je do sada uspešno vladala dugi niz godina izgubi većinu, a opozicija je sada u prilici da formira vladu što stvara jedan potpuno novi ambijent u toj zemlji - rekao je Milivojević za Pink.

Što se tiče zakona o slobodi veroispovesti, za koji Milivojević kaže da je doveo do ovog političkog rezultata.

- Vidi se takođe i zasićenost jednim sistemom koji je funkcionisao sam za sebe i koji je ignorisao potrebe većine i građana - primetio je on i dodao da je još jedna stvar bitna, a to je zahtev za promene.

Istoričar Saša Adamović govoreći o govoru Mila Đukanovića rekao je da je on morao da se pojavi u nekom trenutku i da se obrati građanim Crne Gore i da je ostavio još neku nadu da će nakon prebrojavanja glasova on ipak možda doći do nekog poslaničkog mandata više, ali to su bile "lažne nade".

- Mi smo juče konačno dočekali dan koji smo čekali više od 30 godina - smatra Adamović, napominjući da je Đukanović sebi dopuštao da mimo većinske volje građana Crne Gore uvede u NATO ili da prizna nezavisnost Kosova, ali da, kako dodaje, izgleda da crvena linija preko koje građani nisu mogli da pređu je to što je zakonom o slobodi veroispovesti "napravio udar na SPC" sa idejom i da je istera iz te zemlje.