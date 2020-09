Ovo je istorojski trenutak za Crnu Goru, dolazi do smene vlasti koja je bila uzurpator svih aktivnosti u Crnoj Gori tokom proteklih 30 godina, rekao je nosilac liste "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić za Pink.

Kako ističe najvažniji trenutak u istoriji Crne Gore u zadnjih 80 godina, upravo je ovaj koji se desio 30. avgusta, kada je olovkom crnogorski narod dokazao da može da dođe do smene jednog sistema koji je uvek proklamovao da je nepobediv i naglasio da "nepobedivih nema".

Podseća da znamo kroz istoriju da bez obzira koji su carevi bili i kakvog su karaktera bili, da je sve to bilo ograničenog roka.

Kaže da bi pobeda bila ubedljivija da nije bilo političke korupcije koja je toliko snažna u Crnoj Gori i koja na startu ima prednost koju teško da bilo ko može da nadvlada.

Međutim, ističe, izlaznost je bila izuzetna i ona je na kraju i pobedila.

- To je odnos naših građana prema svojoj ustavno zagarantovanoj obavezi - smatra on.

Krivokapić je rekao da je odlučeno da već dan nakon izbora se napravi jedan sporazum koji je vrlo jasan i koji ima samo četiri tačke.

- Te četiri tačke se odnose na ono što je poštovanje međunarodnih obaveza - rekao je on.

Ističe da su već napravili sporazum koji ima četiri tačke - poštovanje međunarodnih obaveza, evropske integracije, promena diskriminatorskih zakona kao što je Zakon o slobodi veroispovesti, pozvali nacionalne manjine da učestvuju u vlasti.

- Evrointegracije su nam suštinski prioritet, a ne deklarativan, kao što je vlast koja silazi sa scene prezentovala, a EU kao da je bila blagonaklona prema tome - smatra on.

Podseća i da su otvorena sva poglavlja, a da je zatvoreno samo jedno.

- To govori koliko ste posvećeni tim evrointegracijama koje su u ovom trenutku bitne kako bismo mogli na najbolji mogući način da sarađujemo sa EU i sa svim našim susedima - ocenio je Krivokapić.

- Možda nešto što predstavlja osnov za pokretanje ovoga je poštovanje i pokretačka snaga promene zakona o slobodi veroispovesti - kaže Krivokapić.

On ističe da su mnogi zakoni u toj zemlji u suprotnosti sa Ustavom i naglasio da je to nedopustivo u državi koja želi da ima vladavinu prava.

Kaže da narod u ovom trenutku očekuje da se formira ekspertska vlada i naglasio da iz nje ne mogu da se isključe političare, ali samo odande gde su kompetenti.

Naglašava i da DPS pokušava ovih dana da promeni izbornu volju građana i ističe da je još uvek ubeđen da je pobeda opozicione koalicije mnogo ubedljivija i veća nego sto iskazuje trenutni reuzltat.

- Očekivao sam da će konačan rezutlat opozicije da bude mnogo ubedljiviji i da će imati 35 odsto podrške građana, a DPS maksimalno 33 odsto - rekao je, uz opasku da "oni koji su sve to kontrolisali sada kažu - nešto nije bilo kako treba na 80 mesta, iako su njihovi ljudi potpisali zapisnike".

Uveren je, kako kaže, da je to igra u kojoj DPS ništa neće moći ovog puta da uradi, zato što je narod odlučio da dođe do smene vlasti i da to ne može da se stavlja pod bilo koji znak pitanja i od bilo koga.

- Očekujemo da će međuanrodna zajednica da da regauje na pravi način - dodaje Krivokapić.

On je primetio, kako kaže da "smo se sada opustili i da nismo do kraja pratili na pravi način rezultate, jer na kraju konačani rezultati mogu da budu i tačan zbir netačnih podataka".

Ističe i da bi sada u odnosima opozicionih partija bilo koja trgovina ili ucena ovoga puta bila pokazatelj da vi onda niste pravi partner.

- Ovde nema ucena, u pitanju je participacija koja treba da najbolji odgovor da Crnoj Gori da napravimo sistem koji neće zavisiti od pojedinca i od partije, a što je sada u CG nezamislivo - dodao je Krivokapić.

Na pitanje da li će pregovarati sa DPS-om, on kaže da ne može da pregovara, jer je to partija koja je za 30 godina nanela mnogo zla i pojedinačno i prema drugim partijama.