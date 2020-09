LOŠE VESTI IZ BOSNE I HERCEGIOVINE: Od korone umrlo još 12 ljudi, 296 pozitivno

U protekla 24 časa u Bosni i Hercegovini na korona virus u BiH testirano je ukupno 1.517 laboratorijskih uzoraka, a KOVID-19 potvrdjen je kod 296 osoba.

Od toga, u Federaciji BiH otkriveno je 227, a u Srpskoj 69 novozaraženih.

U poslednja 24 časa u BiH je zabaleženo 12 novih smrtnih slučajeva, po šest u oba entiteta.

U RS se situacija polako stabilizuje, ali nije zadovoljavajuća, jer je nivo prenošenja zaraze i dalje visok, saopštio je Institut za javno zdravstvo RS.

"Kretanje epidemiološke siituacije ubuduće će diktirati način odvijanja života, a poštovanje mera ostaje najveći izazov", navedeno je u saopštenju.

Iz Federlnog ministarstva zdravstva BIH takodje su saopštili da je neophodno da se gradjani pridržavaju mera lične zaštite.

"Nemojte dolaziti na posao ukoliko imate temperaturu, osećate se malaksalo ili imate bilo koji respiratorni simptom. Dopustite lekarima da kažu da li je to sumnja na KOVID-19 ili nije, nemojte sami donositi dijagnoze i odlaziti na posao smatrajući da nije to to, da ne biste zarazili vaše kolege i druge osobe sa kojima ste u kontaktu" - izjavio je član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.

Po njegovim rečima, situacija je ozbiljna, zbog čega se gradjani ne mogu opuštati.

Od početka pandemije u BiH je korona virusom zaraženo ukupno 17.998 osoba, a umrla je 531.