UDAR NA BALKANSKI KARTEL - Uhapšena tri Hrvata, na jahti zaplenjena gotovo TONA KOKAINA (VIDEO)

Policija je saopštila de je prikupila inicijalna saznanja o prekoatlanskom krijumčarenju većih količina kokaina u koje su, kao pripadnici tzv. Balkanskog kartela, aktivno uključeni i hrvatski državljani.

Zbog izraženog međunarodnog karaktera kriminalnih aktivnosti već u početnoj fazi, hrvatska policija pokrenula je trilateralnu saradnju sa španskom Civilnom stražom i francuskom carinom, akciju su podržali i Europol, američka DEA, britanska NCA (National Crime Agency), holandska nacionalna policija i policija BiH, prenosi agencija Hina.

U MUP-u ističu da je istraga usmerena prema kriminalnoj ćeliji unutar tzv. "Balkanskog kartela" koja se specijalizovala za pružanje "usluga" krijumčarenja droge jedrilicama i jahtama. Tu kriminalnu ćeliju čine najmanje trojica hrvatskih državljana koje je kartel "regrutovao" za prekookeansko krijumčarenje kokaina jedrilicom. Jedrilica je registrovana u Hrvatskoj i plovila je pod hrvatskom zastavom.

Utvrđeno je da su hrvatski državljani jedrilicom otplovili iz Šibenika početkom 2020. da bi krajem avgusta zaplovili afričkom rutom krijumčarenja s Kanarskih ostrva južno, prema obalama zapadne Afrike, gde su tamošnje organizovane kriminalne grupe, koje je angažovao kartel, na hrvatsku jedrilicu ukrcale kokain.

"Koordiniranom akcijom, specijalni tim španske Civilne zaštite je u jutarnjim satima 8. septembra, u međunarodnim vodama, uz prethodno odobrenje nadležnih tela Republike Hrvatske, presreo hrvatsku jedrilicu, čiju posadu su činila trojica hrvatskih državljana. Nakon pregleda zbog sumnje na krijumčarenje droga, jedrilica je dotegljena u nacionalne vode Kanarskih ostrva", navodi se u saopštenju.

Pretragom jedrilice na Kanarskim ostrvima, pronađeno je ukupno 980 paketa sa oko 980 kilograma kokaina visoke čistoće, navodi hrvatski MUP.

Croatian police provided the information about transatlantic cocaine trafficking and our Spanish colleagues @guardiacivil seized cca 9⃣8⃣0⃣ kilos of cocaine from a sailing boat at the Canary Islands four days ago.