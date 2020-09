"KOSOVO NE MOŽE BITI PRIZNATO" Dodik poručuje da će se po tom pitanju izjasniti Narodna Skupština RS

"Republika Srpska smatra da Kosovo ne zaslužuje da bude priznato", izjavio je srpski član Predsedništva BiH.

Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH, danas je na konferenciji za medije u Istočnom Sarajevu, komentarišući sednicu Predsedništva u Sarajevu, na kojima su bile tačke priznja Kosova i izmeštanja Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalem da je on bio protiv priznanja Kosova, a Šefik Džaferović i Željko Komšić “za”.

- Kosovo ne može biti priznato. Republika Srpska smatra da Kosovo ne zaslužuje da bude priznato - rekao je Dodik i naveo je da će se o ovom pitanju izjasniti Narodna skupština Republike Srpske, piše Avaz.

"I dalje smatram važnim da Ambasada bude u Jerusalimu"

Dodik je potvrdio jda je u Predsedništvu BiH odbijen njegov zahtev za izmeštanje Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim, ali ističe da i dalje smatra da je važno da to bude i učinjeno.

- To je važno jer je to dokaz prijateljstva prema BiH i prema Srbiji, Izraelu, i smatram da treba podržati napore da odredi sedište i da se to poštuje - rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

On je podsetio da su druga dva člana Predsedništva BiH bila protiv tog predloga.

- O dnevnom redu se ne glasa, nego se to prihvata. Šefik Džaferović i Željko Komšić su glasali protiv, ja sam bio za. Videćemo šta će biti sa sudbinom ovog predloga i kako će se to kretati", naveo je Dodik.

Dodik je razgovarno i o pandemiji virusa korona, navodeći da je BiH ušla u globalni proces nabavke vakcine.

Jedna od tema, dodao je, bila je i migrantska kriza, ističući da će biti angažovan dodatni broj pripadnika Granicne policije u cilju sprečavanja ilegalnih migracija.