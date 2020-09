NISAM NERVOZAN, ZABRINUT SAM

Predsednik Hrvatake Zoran Milanović ponovio je danas da su premijer Andrej Plenković i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović morali da znaju za sumnje u korumpiranost Dragana Kovačevića, a on je, ipak, po treći put izabran na čelnu poziciju firme Janaf, koja je trenutno u centru velike korupcionaške afere.

Milanović je izjavio da nije nervozan, kako je u utorak sugerisao premijer Andrej Plenković, nego zabrinut, prenosi HRT.

Hteo sam da mu pomognem. Nisam nervozan nego zabrinut. Ovo je užasno ozbiljan skandal. Njega je neko doveo u nezgodnu situaciju, sada mi je to potpuno jasno, jer ga o tome nisu obavestili. Da jesu, nema šanse da bi imenovao Kovačevića na još jedan mandat. Ja mogu misliti o Plenkoviću, i on o meni, ovo ili ono, ali nema šanse da bi to napravio, rekao je Milanović.

On je naveo da su deset meseci čekali i plaćali, da bi na kraju uhapsili gradonačelnike HDZ i SDP za 100.000 kuna.

Premijer je čuvar državnih tajni i nema informisanije osobe u državi od premijera.

Ovde se radi o dva miliona kuna. Je li to neka struka možda ili je to zdrav razum. Hoćemo li to prepustiti struci? Pa nije to kardiologija, rekao je Milanović.