HOROR U ŽUPANIJI! BIVŠEM REPREZENTATIVCU SE BORE ZA OBE NOGE: Podleteo pod kamion koji je vukao mašinu za asfaltiranje

Vodi najveću bitku.

Penzionisani fudbaler Bosne i Hercegovine Amel Pjanić (35) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći u utorak u mestu Ovnaku kraj Viteza u Županiji Središnjoj Bosni, izvestio je "Zenicablog".

Pjanić je, vozeći Opel Astru uzbrdo po mokrom putu, u krivini podleteo pod kamion koji je prevozio mašinu za asfaltiranje i išao u suprotnom smeru.

Ozbiljno je povredio obe noge, a ima i druge povrede po telu. Život mu, kako prenose balkanski mediji, nije ugrožen, ali lekari pokušavaju da mu spasu noge.

Amel je prošle godine završio bogatu igračku karijeru u čijim je počecima bio reprezentativac Bosne i Hercegovine u mlađim uzrasnim kategorijama, pa i kapiten u kadetima. Bio je golman.

Što se klubova tiče, branio je za zenički Čelik, Igman iz Konjica, Željezničar, Rudar Kakanj, Travnik, Zenica siti i Moševac. Sa Željezničarom je 2009/10. uzeo titulu prvaka Premijer lige BiH, a onda otišao. Nije hteo da bude rezerva.

- Velika je čast biti deo šampionske generacije nekog kluba, imao sam čast da osvojim titulu sa Željom. I danas sam u kontaktu s nekim igračima iz te generacije, čujemo se i popijemo piće. Teško je reći što je krenulo po zlu. Bio sam mlad, tražio minutažu i nisam uspeo da se izborim za mesto na golu - govorio je Amel Pjanić.

U Moševcu je 2018. dospeo na naslovne strane medija u susednoj BiH jer je u pobjedi 8:0 protiv bihaćkog Jedinstva u Drugoj ligi Federacije (treći rang) postigao zadnji gol, i to iz slobodnog udarca.

- Inače sam na treninzima znao da izvedem poneki slobodnjak. U službenom meču još nisam imao priliku sve dotad. Pre meča zamolio sam trenera da me pusti da ga izvedem ako budemo imali neku veću prednost i hvala mu što mi je to omogućio. Zvao me kod vođstva 7:0 i imao sam sreću što sam ga dao - govorio je Pjanić za "SportSport.ba", a prenosi "24sata.hr".

U zadnje dane karijere morao je da nađe drugi posao.

- Radim u najpoznatijem zeničkom salonu nameštaja, a na treninge zbog posla stignem dvaput ili triput nedeljno. Imam sreću što su mi šefovi sportisti i imaju razumijevanja. Nikad nisam zbog toga imao problema - rekao je Pjanić.

Sad igra drugu, mnogo važniju utakmicu. I ovu će, nadamo se, dobiti.