ZASTRAŠUJUĆE! Pedofil zgrabio devojčicu (9) nasred ulice! Napad se dogodio dok se vraćala sa treninga

Prepalo ga je vrištanje njene drugarice, pa je pobegao

Devetogodišnja devojčica napadnuta je juče ujutru u Kaštelima u Hrvatskoj, nasred ulice. Na nju i još jednu devojčicu nasrnuo je pedofil, koji je potom krenuo malecku da dira po telu i da je ljubi.

"Dojavu smo dobili u 10 sati i odmah smo izašli na teren i započeli s kriminalističkim istraživanjem. Prema prvim informacijama, na području Kaštela za sada nepoznati muškarac je zaustavio dvoje dece te je počeo da ih dira po telu, a jedno od njih i da ljubi", potvrdila je za Slobodnu Dalmaciju portparolka PU Splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Majka napadnute devojčice kaže da je dete napadnuto dok se kući vraćalo sa treninga.

"Moja ćerkica je juče bila na treningu nakon kojeg se kući vraćala sa svojom prijateljicom. Nikada do sada je nisam puštala da sama ide ni do treninga, a ni natrag kući. I eto, juče sam rekla, hajde, zvaću je na mobilni da vidim da li je sigurno prešla preko ulice, kako na putu do dvorane tako i natrag na putu do kuće. I sve je bilo super. Javila mi se da je stigla na trening, ali, na povratku kući, kada sam krenula da je nazovem kako bih bila mirna, jer je prešla preko ulice, nije mi odgovarala na pozive", započinje priču majka.

Kaže da ju je zvala jednom, drugi put, treći put, a da joj se ćerkica nije javljala.

"Odmah su mi se oduzele noge i to mi je bio alarm za uzbunu. Pomislila sam ono najgore, kako ju je ne daj Bože udario neki automobil. Nakon što sam videla da mi ne odgovara, krenula sam da pozovem njenu drugaricu, a u tom trenu ona je nazvala mene. Malena je plakala i u šoku mi rekla kako je njenu drugaricu napao neki momak, počeo je s leđa da je dira i mazi i ljubi po vratu. Odsekla sam se i bukvalno bosih nogu krenula da trčim prema svom detetu i drugarici koja me nazvala", vidno šokirana i uplakana, monstruozni događaj prepričava majka napadnute devojčice, koja se, prema rečima mame oseća dobro.

"Drugarica je vrištala, ćerki je ljubio vrat"

Nakon treninga, dodaje majka, njih dve su krenule kući i uočile momka mlađih godina. Bio je proćelav, u crnoj trenirci i crnim patikama, s tamnomodrom majicom na sebi.

"Kazale su mi kako je imao oko 25 do 30 godina. One su nastavile put do kuće, ali nakon nekih 300 metara, u susednoj ulici, on ih je dočekao u nekom grmlju i napao. Sa leđa je uhvatio moju kćerku i počeo da joj se približava i čak prislanja svoju glavu uz njen vrat. Prijateljica je počela da vrišti, a moja ćerka da plače. Ko zna šta bi bilo da prijateljica nije vrištala, a manijak se prepao, ili ne daj Bože da je moje dete bilo samo", u šoku priča majka.

Njih dve su, nakon što je on pobegao, jednako tako otrčale do prve sigurne ulice i spasile se od nasilnog bolesnog manijaka- prepričava celu dramu majka napadnute devetogodišnje devojčice i napominje kako joj je ćerkica trenutno u dobrom stanju.

"Ona je još malena, kao i njena drugarica, pa valjda ne razumeju šta se zapravo dogodilo. U jednu ruku bolje je da je tako. Sada moramo da pratimo razvoj situacije i ako bude potrebno obratićemo se nadležnim institucijama, a to nam je savetovala i policija. Za sada je sve okej, a šta će biti sutra, videćemo. U šoku smo svi, cela porodica, i ja i suprug i rodbina kao i komšije i prijatelji koji nam daju podršku i uz nas su. Ne ponovilo se nikada i ne dogodilo se nikom", rekla je majka za Slobodnu Dalmaciju.