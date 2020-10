Jak zemljotres u Jadranskom moru:, TRESLO SE U TIRANI I DRAČU

U Jadranskom moru kod Tirane dogodio se zemljotres magnitude 4,9 stepeni po Rihteru, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Do zemljotresa je došlo na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio 41 kilometar zapadno od Tirane i 27 kilometara severozapadno od Drača.

Felt #earthquake (#tërmet) M4.9 strikes 42 km NW of #Tirana (#Albania) 7 min ago. Please report to: https://t.co/EFRxwRnyf7 pic.twitter.com/xXlW2L21AL