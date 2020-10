Hrvati naoružani do zuba: Krcati podrumi i tavani — za još jedan rat

Ranjavanje policajca ispred zgrade Vlade Hrvatske u Zagrebu i samoubistvo napadača otvorilo je brojna pitanja u našem komšiluku. Hrvatski mediji javljaju da su u toj zemlji građani naoružani do zuba i to ilegalnim oružjem, a premijer Hrvatske govorio je o ekstremizmu koji nije uvezen već je, kako je rekao, hrvatski proizvod.

Mladić koji je pre nekoliko dana krenuo u krvavi pohod u centru hrvatske prestonice pucao je iz automatske puške AK 47, popularnog Kalašnjikova. Kako javlja RTL, ono što najviše zabrinjava je da ovog smrtonosnog oružja po hrvatskim dvorištima, podrumima i tavanima ima za još jedan rat. Prema nekim procenama, navodi se, u Hrvatskoj ima oko milion komada ilegalnog oružja i građani se na društvenim mrežama „hvale“ posedovanjem istog i ne hvataju opasnosti koje se iza toga kriju.

„Oružje je u svakom slučaju interesantno i oni misle da su kul i velike face, ali je opasno što je tu posredi jedna radikalizacija, a njima to sve izgleda kao video igrica, nisu ni svesni posledica. Društvene mreže pogoduju ovom fenomenu koji je opasan za društvo“, kazao je Tonći Prodan, stručnjak za bezbednost sa studija forenzike u Splitu.

Opasno gomilanje oružja po šupama i garažama

Opasna je potencijalno i gomila ilegalnih pušaka i pištolja skrivena po šupama i garažama, ali MUP Hrvatske nema zvaničnu procenu koliko toga ima.

Tokom 2020. godine u Hrvatskoj je zaplenjeno više od 380 pušaka, pištolja i ostalog oružja i više od 18 hiljada metaka i druge municije. U akciji “Manje oružja manje tragedija” u poslednjih 13 godina prikupljeno je više od 340.000 komada oružja I više od pet miliona metaka. A oni koji oružje prodaju legalno – objašnjavaju u Hrvatskoj su procedure veoma stroge.

Na pitanje izgledaju li i legalni vlasnici oružja loše, Branimir Končevski, prodavac opreme za lov je rekao: „'Da nažalost to je tako, postoji izreka – oružje ne ubija ljude, ljudi ubijaju ljude. Oružje je stvar koja sama neće uraditi ništa ako je u pravim rukama“'.

Ali zbog količine oružja u pogrešnim rukama Prodan predviđa da napad u Zagrebu neće biti poslednji.

„Takvih situacija je moguće očekivati i u budućnosti zbog zaostalog oružja iz Domovinskog rata kog je jako mnogo“, poručio je on.

Hrvatski portal 24 sata navodi da ilegalno oružje iz Hrvatske već godinama završava kod kriminalaca, a sve češće i kod raznih terorista širom sveta.

Podsećaju i na slučaj kada je novinar „Jutarnjeg lista“ u januaru u Karlovcu za 600 evra kupio kalašnjikov koji je predao policiji.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je ima ozbiljan društveni problem radikalizacije i ekstremizma koji dolazi iz same zemlje i sa kojim će se institucije prioritetno baviti u narednom periodu.

„To nije uvezeno, to je hrvatski proizvod“, rekao je Plenković.

On je radikalizacijom nazvao napad automatskim oružjem na policajca pred zgradom hrvatske Vlade na Markovom trgu, ukazujući da je neko uticao na napadača da to učini.