KRENULI DO PRODAVNICE ILI U ŠETNJU - Od danas zaštitne maske OBAVEZNE I NA OTVORENOM

U Republici Srpskoj danas počinje sprovođenje zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o novim merama.

Do 16. novembra zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba, muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smeštaj, ishranu i piće, te privatna okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

Ovim zaključkom, koji je Republički štab usvojio na jučerašnjoj sjednici, obavezuju se građani da na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mere fizičkog rastojanja od dva metra, piše Srna.

Od obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta deca mlađa od sedam godina, osobe sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih i osoba koje obavljaju sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

U zatvorenim prostorijama, osim nošenja maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, svi moraju da se pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od delatnosti koja se obavlja.

Zaključkom Štaba ograničava se radno vreme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 6 do 24 časa do 16. novembra. Do 16. novembra dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike.