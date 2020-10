HRVAT OBJASNIO BORBU SA VIRUSOM: Ovo nije korona, ovo je sotona nad sotonama! Nisam mislio da ću dočekati jutro

Broj ljudi koji moraju da budu smešteni u splitsku bolnicu zbog koronavirusa sve je veći.

Postotak obolelih u odnosu na broj testiranih takođe je sve veći, od nekih pet do deset posto na početku drugog talasa epidemije, u Splitsko-dalmatinskoj županiji ta brojka je sada već skoro 30 odsto.

Prof. dr. sc. Ivo Ivić, sa Klinike za infektologiju KBC-a Split kaže kako je za sada sve pod kontrolom.

"Za sada je situacija još povoljna, a šta nas čeka ne možemo znati", kazao je.

Neki od pacijenata otvoreno su progovorili o svojoj borbi.

"Zarazila sam se na poslu, dobila sam prvo malu temepraturu, pa je krenula malo veća evo tu sam gde jesam, upala pluća, teško dišem. Bolno je disati", kazala je jedna pacijentkinja dok druga ističe kako je to bilo "Bože sačuvaj".

"Mislila sam da se neću izvući. A evo juče i danas sam malo bolje. Tu sam već 20 dana. Nikad pre nisam imala nikakve bolesti, ni operacije, ništa. Neka ljudi dođu ovde samo dva dana pa će videti. A moram da pohvalim osoblje tu, stvarno, svaka im čast, moraju svakome da se posvet", rekla je.

Muškarac koji se oporavio infekciju koronavirusom naziva sotonom.

"Osećao sam se nikako, na samrti, nisam kašljao ni ništa, samo temperatura, osećaj kao da me pregazio tramvaj. Bio sam malaksao, evo svedoci su ljudi koji su me dočekali ovde. Nisu verovali da ću preživeti do jutra. To je bilo tako strašno. Dvanaest dana ništa u usta nisam stavio. Ovo je sotona, ovo nije korona, ovo je sotona nad sotonama. Sada sam počeo da jedem, živnuo sam. Inače sam dijabetičar. Nije me strah da ću umreti, ali ne bi došao ovde da mi nije stalo do života", kazao je pacijent srećan što bi mogao uskoro da dobije otpusnu listu.