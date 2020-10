DRAMATIČNO U KOMŠILUKU! Počela mobilizacija penzonisanih lekara u Hrvatskoj

Šef Lekarske komore Hrvatske Krešimir Luetić rekao je danas da je epidemioška situacija u Hrvatskoj jako zabrinjavajuća i da je počela "mobilizacija penzonisanih lekara".

"Situacija je vrlo, vrlo ozbiljna. Uputili smo poziv našim penzionisanim kolegama, ako još imaju važeće licence, da se jave i da se aktiviraju u zdravstvenim ustanovama. Poziv je upućen penzionisanim lekarima između 65 i 75 godina, s važećim licencama. Javilo se već 15, stavili su se na raspolaganje", rekao je Luetić, prenosi index.hr.

"Oni neće biti na prvoj liniji borbe sa kovidom jer spadaju u rizičnu grupu, ali pošto lekari odlaze u samoizolaciju i ispadaju iz sistema, oni će ih menjati u radu sa drugim pacijentima", rekao je on.

"Danas je 731 osoba u bolnicama, 52 na respiratoru. To je posledica novozaraženih od pre dva-tri tjedna. Tad smo imali 200 do 400 novozaraženih. Ako danas gledamo situaciju, brojevi su pet do šest puta veći. Mi ćemo za dve-tri sedmiceimati znatno više ljudi u bolnicama i onih kojima treba intenzivna nega", rekao je Luetić..

"Lakše je naći prostor i staviti krevet, ali za svakog treba nega 24 sata. Ako se poveća za četiri puta, to je već 2,500 ljudi u bolnicama, to je još veći problem sa zdravstvenim radnicima koji treba da se brinu o njima", rekao je predsednik Lekarske komore Hrvatske.