Alarmantna situacija na omiljenom mestu Srba u Crnoj Gori: Nestaje plaža, na nekim mestima je i nema

350.000 kubika peska u prethodne dve godine izvađeno je sa račve i ušća Bojane, u okviru projekta produbljivanja desnog rukavca reke.

Situacija na Adi Bojani je alarmantna, plaža nestaje iz dana u dan, a na pojedinim mestima već je nema, javljaju crnogorski mediji.

Iz Morskog dobra i Uprave za vode poručuju da konkretnog rešenja još nema, a da dosadašnje privremene solucije nisu dala rezultate, navode "Vijesti".

Studija očuvanja i revitalizacije plaže na Adi Bojani trebalo bi da bude gotova u decembru, ali je jasno da se i pre sistemskog rešenja koje bi ovaj dokument trebalo da predloži nešto mora preduzeti, piše ovaj medij.

Rešenja za sanaciju plaže na Adi Bojani, koja nestaje, u ovom trenutku nema, jasni su u Morskom dobru. Kako navode "Vijesti", 350.000 kubika peska u prethodne dve godine izvađeno je sa račve i ušća Bojane, u okviru projekta produbljivanja desnog rukavca reke.

Na to je prema podacima Uprave za vode do danas potrošeno dva miliona evra. Međutim, ne zna se kada će plaže biti nasute. Očekuje se da Studija očuvanja i revitalizacije plaže na Adi Bojani bude gotova u decembru, ali ni to nije sigurno.

U međuvremenu, HTP Ulcinjska rivijera pokušava da spasi objekte. Prvi bungalovi su već u vodi.

I dok ribari ukazuju da je plaža počela rapidno da nestaje od kako je krenulo vađenje peska sa ušća u ogromnim količinama, u Upravi za vode smatraju da to ne može biti uzrok, jer je, kako navode, sve rađeno po projektu koji je strogo definisan, pišu "Vijesti".