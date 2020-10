VARHELJI POVODOM SMRTI MITROPOLITA: Moje saučešće narodu Crne Gore

- Moje saučešće narodu Crne Gore, koji oplakuje odlazak mitropolita Amfilohija. Neka počiva u miru - napisao je Varhelji na tviteru.

My condolences to the people of #Montenegro who mourn the passing of Metropolitan Amfilohije Radović. May he rest in peace. pic.twitter.com/CqR0P52gY7