PREDOSETIO SMRT? Amfilohije tražio da se ispovedi čim je došao sa Kosova, bio je spreman za put

U liturgiskoj besedi nakon čitanja Jevanđelja besedio je umirovljeni Vladika Atanasije Jevtić, koji je kazao da je Mitropolit Amfilohije, koji mu je brat od detinjstva, sa kojim je živeo, služio i monahovao, svedok vaskrsenja:



- Pre nekoliko dana, dolazeći sa Kosova, posjetio sam Mitropolita u bolnici, on je zatražio da ga ispovijedim, a ja sam zatražio da on mene ispovijedi, i tako smo se međusobno jedan drugom ispovijedili, oprostili. Očigledno da je on predosjećao i zato je htio da se ispovijedi. On je bio spreman za put, ali braćo i sestre i draga deco, sav put njegov je bio put Hrista. Rođen je na Hristov dan rođenja, zato je ponio njegovo ime Risto i nosio ga je, a sveti oci tako i kažu da je cilj hrišćanskog života da prođemo sve stadijume Hristovoga života i on je to učinio.

Kako je kazao Preosvećeni vladika Atanasije Mitropolit je bio svedok vaskrsenja Hristovoga i to je njegov život:

- Pokazuje se da je on već bio spreman za to, predosjećao je očigledno i ima još drugih dokaza, ali ovo što je meni rekao da se ispovijedim jer idem Bogu na Sud i tako je uradio. Neka mu je blagosloven put kojim ide, i duša i tijelo, i zahvalnost. Isto tako zahvalnost našem Svetom Luki Jevanđelistu i Svetom Petru Mitropolitu Čudotvorcu Cetinjskome što su ga uzeli danas u njegovu družbu i tako ćemo imati trostruki praznik da slavimo. Radjumo se vaskrsenju, on je svjedok vaskrsenja!

