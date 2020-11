ZAŠTO HRVATSKA NE SME U LOCKDOWN? EKONOMISTI OTKRIVAJU "Nije pitanje hoćemo li imati novca, već mleka, hleba i mesa"

Velika Britanija, Njemačka, Francuska… Evropske ekonomske velesile, svaka na svoj način, idu u novi ‘lockdown’, ali kod Hrvata, kao mantra, uporno se govori da ova država novi ne bi preživela.

Što se time želi reći nije jasno. Znači li to da bi Hrvatska, poput Argentine, otišla u bankrot, da više ne bi bilo novca za penzije i plate državnih službenika ili još nešto gore? Ako goru situaciju od te možete zamisliti.

Recimo, nestašicu osnovnih životnih namirnica?

“Tačno je da Hrvatska novo zatvaranje ne može priuštiti. Zemlje koje imaju jaku industriju to mogu, u proseku imaju godišnju zaradu od oko 40-ak hiljada evra po glavi stanovnika, dok Hrvatska ima negdje oko 10-11.000. Mi smo na samom dnu Evrope, a kad ste na samom dnu i kad prestanete raditi i prihodovati i ono malo što zaradite onda ste de facto gotovi”, pojasnio je ekonomista Ljubo Jurčić.

Dodaje da razvijenima nije toliko problem pasti za 10.000 evra jer će i dalje imati triput više od onoga što smo su imali pre korone, ali upozorava da se i oni suoučavaju sa jednim važnim problemom, a to je raspodela imovine.

“Pitanje je omogućuje li njihov sastav da se gubitak ravnomerno rasporedi. Ta velika nejednakost njihov je glavni problem, makar, kad ste bogata država, i dalje postoji dosta prostora za raspodelu. U Hrvatskoj takođe imamo nejednakost, imamo i 200.000 blokiranih i jedan mali broj ljudima kojima raste šternja, ali u ovim situacijama mi krećemo od pitanja imalo mi uopšte nužnih sredstava da preživimo a ne kako ih raspodeliti.”

Jurčić smatra da hrvatskoj privredi nije problem sama korona, već to što smo pre korone bili na evropskom dnu.

“Mi smo privredu uništili i osiromašili i pre korone. OK, korona je uzrokovala štetu, ali naše mogućnosti da se nosimo s posledicama su male zato što smo prije imali lošu politiku. A zapravo, mi i dalje ne idemo menjamo tu poltiiku, nego plačemo nad svojom sudbinom, kao da je to prirodna situacija, kao da ovo s čime se suočavamo nije rezultat hrvatske politike. Da nam sada barem korona dođe da progledamo pa da vidimo zašto nemamo mogućnost zatvoriti se na još mesec dana. Mislili smo da imamo taj turizam i da ne moramo nešto drugo da radimo, a sada se pokazalo da to nije tako.”

Naglašava da nije dovoljno samo biti bogat da bi se neka država nosila s posledicama ‘lockdowna’, već da se moraju zadovoljiti tri uslova.

“Prvo, jeste li organizovana država, imate li organizovanu strukturu ekonomiju i, na koncu, koliko ste razvijeni. Od toga mi nemamo ništa. O pravilnoj strukturi ne možemo govoriti kad smo primarni sektor – poljoprivredu, energetiku i proizvodnju strateških proizvoda – potpuno uništili, to svaka zemlja mora imati bez obzira na tržište. A mi to nemamo. I zato se ne smemo zatvoriti: nedostaje nam 50 posto mleka, mesa, dečje hrane, 50 posto medicinskih sestara, 20 posto liječnika… To se sad sve pokazalo. Korona je razgolitila efikasnost hrvatske politike.”

Kaže, bio je i političar i ministar pa mu nije namera nekoga osuditi već ukazati da realno sagledamo situaciju.

“Imamo još malo novca da pokrijemo ljude koji ne rade, ali to ne može dugo ići jer na kraju neće biti bitan novac, nego će biti pitanje imamo li mlijeka, hleba, mesa...”, upozorava.

Ova situacija ukazala je i na problem evra. Na primer, većina zemalja – one koje to mogu priuštiti – u krizi ‘štampaju novac’, a Hrvatska je na putu da sama uskrati tu mogućnost.

“Da, to rade sve zemlje osim Hrvatske. Zašto? Zato što Hrvatska ne prihvata kunu kao vlastiti novac i to je najveća ekonomska i politička katastrofa. Mi ovde imamo sopstvenu banku a čekamo novac od Evrope. Ne kažem da treba štampati novac i razbacivati se, ali ako smo pametni ljudi onda ćemo znati koliko nam novca treba.”

“Ipak, Hrvatska je na neki način i napravila nešto slično. HNB je kad je počela kriza otkupila državne obveznice jer bi inače kod nas tržište posve palo. Sad, imate priču kako se Evropa i SAD finansiraju, dakle ‘proizvode novac ni iz čega’. Znači, taj novac nije pre toga postojao, nego naprave koliko ga treba. Ili, recimo, kamata je cena novca plus cena rizika. Sad su rizici veliki pa bi kamata trebala biti 10 posto, a ona je i dalje nula posto – pa neće država sama sebi računati kamatu? A što radi HNB? Ministar finansija se zaduži vani milijardu-dvije eura, to preda HNB-u, i na temelju tog dobije kune. I sad se postavlja pitanje, ako je HNB imala kune, zašto ih nije dala ona, nego se zadužio u inozemstvu, plaćao kamate, itd… To su te hrvatske ‘gluposti’ koje u koroni još više dolaze do izražaja”, zaključio je.