NOVI POKUŠAJ UĆUTKIVANJA SRBA! U HRVATSKOJ Sad im smeta i glasilo Srpskog nacionalnog veća

Poslanik opozicionog Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica i portal Narod zatrazili su ukidanje finansiranja nedeljnika Novosti, glasila Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj, zbog, kako tvrde, širenja govora mržnje.

Izvestivši o tome portal Novosti navodi da je Bartulica juče u parlamentarnoj raspravi povodom događaja od 12. oktobra, kada je 22-godišnji Danijel Bezuk na Markovom trgu teško ranio policajca, a potom počinio samoubistvo, rekao da je to pokušaj da se takva tragedija koristi u političke svrhe.

Sve što je imao da kaže na temu radikalizacije u hrvatskom društvu i o govoru mržnje ovaj zagovornik hrišćanskog fundamentalizma pripisao je nedeljniku Novosti.

"...Ako govorimo o govoru mržnje, onda tražimo da budemo dosledni. Na primer, je li nedeljnik Novosti koji ova vlada finansira - ima bezbroj primera naslovnih stranica iz tih novina - je li to govor mržnje ili govor ljubavi? Voleo bih čuti odgovor na to pitanje. Na neprestano provociranje, ismejavanje onoga što je sveto hrvatskom narodu - je li to govor mržnje ili govor ljubavi?", upitao je Bartulica.

Dodao je da je najgore od svega što se taj nedeljnik finansira novcem poreskih obveznika.

"Neka idu na tržište pa neka ljudi to kupuju ako žele da čitaju, zašto bi to finansirali? Na kraju krajeva, kakve to ima veze sa identitetom srpske zajednice u Hrvatskoj, to su teška ideološka prepucavanja, nažalost", rekao je Bartulica, koji ideološki pripada onoj strani koja već godinama zagovara ukidanje finansiranja Novosti.

Portal Novosti podseća da je portal Narod, čiji je izdavač udruženje "U ime obitelji" Željke Markić, pre sedam dana objaviio tekst kolumnistkinje Barbare Jonjić pod naslovom "Ukinit kune za Novosti koje su ionako perjanica govora mržnje, ukinit njihove derneke po Srbu".

Pišući o ratu, Barbara Jonjić kaže da je šteta što Boris Milošević i Milorad Pupovac ne dođu u Vukovar u ulozi vlasti, onako kako je Milošević išao u Knin, a Plenković u Varivode, pa da tamo smanjuju tenzije i radikalizam.

Zaključuje da se taj problem može rešiti "vrlo lako jednim jedinim udarcem", uskraćivanjem finansiranja za narednu godinu nedeljniku Novosti, koje su, kako je navela, ionako "perjanica govora mržnje u Hrvatskoj", ali i ukinuti tribine i "njihove derneke po Srbu".

Ona predlaže da se novac koji se izdvaja za manjinske medije preraspodeli na lekove i maske.

Jonjićeva, koja proziva SNV i SDS S kao nosioce govora mržnje, objavljuje tekstove uz fotografiju šahovnice s prvim belim poljem i o Srbima piše kao o ljudima koji, kako kaže, vole da pucaju u civile i razoružane vojnike.

"Specijalisti su raznh metoda mučenja. Vole metkom u leđa, metkom u potiljak iznad jame Ili pucanj na ulici. Omiljeni sport im je prisiliti ljude na šetnju kroz minsko polje Beskrajno kreativan narod", podseća nedeljnik Novosti.