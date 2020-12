REGION U KANDŽAMA KORONE - Nižu se crni rekordi, raste broj preminulih

Epidemija koronavirusa nastavlja da odnosi živote.

Teška epidemiološka situacija problem je za većinu zemalja u regionu. Većina njih beleži crne rekorde.

Slična situacija je i u našoj zemlji u kojoj je u poslednja 24 sata na koronavirus testirano 22.069 osoba. Njih 7.919 bilo je pozitivno, dok je nažalost 52 preminulo lica.

Prema poslednjim podacima MInistarstva zdravlja i Instituta "Batut" na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 270 pacijenata.

U Hrvatskoj 55 smrtnih slučajeva i 3.539 novozaraženih osoba

U Hrvatskoj je u poslednja 24 sata prijavljeno 55 preminulih pacijenata i 3.539 novozaraženih koronavirusom, saopštio je danas Nacionalni štab civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva je sada 22.610, od kojih je 2.408 pacijenta na bolničkom lečenju, od toga na respiratoru 252 pacijenta.

Od 25. februara u Hrvatskoj je do danas ukupno je zabeleženo 134.881 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 1.916 preminulo, ukupno se oporavilo 110.355, od toga 2.124 u poslednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 52.079 osobe. Ukupno je testirano 769.091 osoba, od toga 10.077 u poslednja 24 sata.

Slovenija: Ponovo raste broj novoinficiranih, umrlo 57 osoba

U poslednja 24 sata u Sloveniji je potvrđeno prisustvo koronavirusa kod još 2.429 ljudi, što je treći rekordni dnevni broj novozaraženih. U poslednjih 24 časa je priminulo još 57 kovid pacijenata, ukupno 1.547, prenela je agencija STA.

Broj trenutno hospitalizovanih je 1.285 nakon što je juče otpušteno 88 pacijenata, a broj obolelih na lečenju u intenzivnoj nezi smanjen je za 11 i danas iznosi 199. Od početka pandemije u Sloveniji je potvrđeno ukupno 79.535 slučajeva kovida-19.

BiH: 1.245 novozaraženih, još 44 osobe preminule

U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je od testiranih 3.396 uzoraka na koronavirus pozitivno1.245 osoba. Preminule su 44 osobe kod kojih je potvrđena zaraza koronavirusom. Juče je u Bosni i Hercegovini testirano 3.530 uzoraka, a zaraza je potvrđena kod 1.185 osoba. Broj testiranih je u odnosu na juče manji za 134, dok je broj zaraženih za 60 veći, navodi portal klix.

U protekla 24 sata u Federaciji BiH testirano je 2.338 uzoraka, od kojih je 896 pozitivno na koronavirus. Do sada je testirano ukupno 281.787 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 57.804 osobe. Zaključno s današnjim danom, u Federaciji BiH se oporavilo 38.535 pacijenata, a trenutno je aktivno 17.669 slučajeva infekcije. U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 23 nova smrtna ishoda, a ukupan broj umrlih od početka epidemije je 1.600.

U Republici Srpskoj je u poslednja 24 sata od testiranih 1.058 laboratorijskih uzoraka koronavirus potvrđen kod 349 osoba. U poslednja 24 sata prijavljen je 21 smrtni slučaj osoba koje su bile pozitivne na koronavirus. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 30.636 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 1.089 osoba. U Republici Srpskoj od koronavirusa do sada su se oporavile ukupno 15.563 osobe, a testirano je ukupno 134.424 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 1.134.

Crna Gora: Šest osoba preminulo, 502 novozaraženih

U Crnoj Gori su u poslednja 24 sata, na testiranih 1.856 uzoraka, registrovana 502 nova slučaja koronavirusa, a preminulo je šest osoba. Broj trenutno aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori iznosi 10.432. Prijavljen je oporavak kod 772 pacijenta, prenose Vijesti.

Ukupan broj preminulih povezanih sa infekcijom koronavirusom od početka godine je 510. Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 36.351, saopštio je Institut za javno zdravlje.

U Mađarskoj novih 4.136 slučajeva, preminulo 165 pacijenata

U Mađarskoj je u poslednja 24 sata potvrđeno 4.136 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 165 pacijenata, objavljeno je na vladinom sajtu za praćenje pandemije. Od početka epidemije u Mađarskoj je potvrđeno 225.209 obolelih od koronavirusa, dok je preminulo 5.142 ljudi.

Do sada se oporavilo 65.888 pacijenata, prenosi MTI. Aktivnih slučajeva je 154.179, dok je u bolnici 7.732 pacijenta, od kojih su njih 659 na respiratoru. Ukupno je do sada testirano 1.860.230 ljudi, a 44.318 se nalazi u karantinu kod kuće. Najveći broj slučajeva do sada je registrovan u Budimpešti, njih 47.985.

Bugarska: Raste broj novozaraženih, 3.475 u poslednja 24 sata

U Bugarskoj je u poslednja 24 sata evidentirano 3.475 novozaraženih, 661 više nego juče, sa stopom pozitivnih među testiranima od 38,37 odsto, objavljeno je na zvaničnom sajtu za praćenje epidemije.

U odnosu na jučerašnju rekordnu smrtnost, danas je broj preminulih manji i iznosi 153, prenela je agencija BTA. Od početka epidemije u Bugarskoj je zaraženo 148.775 ljudi, od kojih je 4.188 preminulo. Trenutno je aktivno 91.587 slučajeva, od kojih je njih 457 na intenzivnoj nezi.

Skoro 5.000 novozaraženih u Rumuniji

U Rumuniji je u poslednja 24 sata zabeleženo 4.916 novih slučajeva koronavirusa, a urađeno je 15.710 testova.

U poslednja 24 sata preminulo je 135 ljudi zaraženih SARS-CoV-2, dok je 1.260 na intenzivnoj nezi.

Novih 946 zaraženih i 33 smrtna slučaja u Severnoj Makedoniji

U Severnoj Makedoniji registrovano je 946 novih slučajeva koronavirusa, a još 33 osobe su umrle od te zaraze, saopštilo je večeras Ministarstvo zdravlja. Novi broj zaraženih je potvrđen sa 2.564 testova u prethodna 24 sata, pozitivno je 36,90 odsto testiranih, a najviše novih slučajeva ima u Skoplju – 426.

Od koronavirusa u Severnoj Makedoniji umrlo je 1.825 osoba, ukupan broj dijagnostikovanih je 63.890, a aktivnih slučajeva ima 21.088. Institut za javno zdravlje registrovao je da je ozdravilo još 789 pacijenata, pa je ukupan broj izlečenih porastao na 40.977. U Severnoj Makedoniji urađena su do sada 337.862 testiranja na prisustvo koronavirusa.