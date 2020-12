OTVARA SE AMFILOHIJEV TESTAMENT - Joanikije ove nedelje odlučuje o oporuci! Mitropolit amanet pisao svojeručno

Vladika budimljansko-nikšićki i administrator Mitropolije crnogorsko-primorske Joanikije najverovatnije će se u toku ove nedelje sastati sa advokatom i pravnim zastupnikom Mitropolije Daliborom Kavarićem povodom otvaranja testamenta koji je ostavio mitropolit Amfilohije.

Planirano je da na tom sastanku, navodi izvor Kurira iz SPC, bude doneta odluka o vremenu i načinu prezentovanja mitropolitove poslednje volje.

Duhovne prirode

Testament ne sadrži raspolaganja materijalne prirode, vladike kao episkopi i ne mogu imati svoju ličnu imovinu, već je reč o testamentu kao zaveštanju, nalozima, amanetima i legatima nematerijalne ili duhovne prirode, o tome kako je mitropolit naložio da se postupi u određenim, važnim slučajevima i okolnostima bitnim za praktični život i budućnost SPC. U Crnoj Gori ovo nije nepoznato. Naime, i mitropolit crnogorski Petar I Petrović, iako bez materijalnih stvari i dobara, Crnogorcima ostavio testament o tome kako da se rukovode u krupnim stvarima.

Dalibor Kavarić, advokat Mitropolije, koji i čuva ovaj dokument, u razgovoru za Kurir navodi da je mitropolitov testament, između ostalog, u potpunosti afirmativan i veoma koristan kako za budućnosti države Crne Gore, tako i za jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.

- Testament je afirmativan po budućnost države Crne Gore i po budućnost i jedinstvo SPC. Mitropolit Amfilohije je testament napisao u formi svojeručnog pismenog testamenta u rukopisu ili tzv. olografskog testamenta, kako se on naziva u pravnoj struci - kaže advokat Kavarić.

Obavezujuće

On je ranije naveo da je u testamentu sve „apsolutno jasno, ozbiljno i obavezujuće“, kao i da će pisana oporuka biti pročitana u prisustvu vladike Joanikija, kada se on bude oporavio od koronavirusa. Kavarić je tada naglasio da je prisustvo vladike Joanikija neophodno kako se ne bi dogodilo da neki neozbiljni pojedinac ili mediji dovedu u pitanje verodostojnost ili autentičnost poslednje volje crnogorskog mitropolita, s obzirom na to da je bilo pojedinih javnih dilema o tome da li je navedeno pismeno koje je mitropolit ostavio neki neobavezujući papir ili zaveštanje crnogorskog mitropolita.

Mitropolit Amfilohije preminuo je 30. oktobra od posledica koronavirusa.