HAOS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA - "Okrećem igricu naglavačke!" Mustafa iz Tuzle podigao buru među ravnozemljašima (FOTO)

Heroj Balkana, kako mnogi od juče ujutru zovu Mustafu Musu Sejdinovića, nije ni sanjao da će njegov čin "trolovanja" grupe teoretičara zavera "Ravna zemlja", preko noći postati "lajtmotiv" i razlog za smeh na prostoru čitave bivše Jugoslavije.

Poreklom iz mesta Pribikovići kraj Tuzle u BiH, Mustafa (27) već godinama živi i radi u Tuzli, gde je završio studije žurnalistike.

Slavu koju je stekao u poslednja 24 časa, kaže da nije očekivao, te u razgovoru za Blic kaže da je mesecima čekao pravu priliku da na njihovo širenje teorije zavera, uzvrati "trolovanjem" i to na višem nivou, a sve je poteklo od obećanja koje je dao prijatelju tokom jedne prepiske na Fejsbuku.

"U julu mesecu sam obećao drugaru da ću hakovati "Ravnu zemlju" i da ću im sve poremetiti. Nisu me previše iritirali, znao sam kakvi su oni, zato se nisam ni raspravljao sa njima, uzalud im je sve objašnjavati. Želeo sam da ih zezam, te sam podigao sve na veći nivo, hteo sam da ih istrolujem na velikom nivou. Kao kec na jedanaest mi je došla pozicija admina, dali su mi se na dlanu sa tom ponudom. Četri meseca sam čekao i dobio sam priliku prekjuče", rekao je on na početku razgovora za Blic.

Šansa koju je dobio, pala je sa neba i nije časio časa, već je momentalno reagovao. Suprotno njegovom mišljenju da će ga proveriti, administratori nisu ni letimično počešljali njegov Fejsbuk profil. Da jesu, videli bi da je Mustafa suprotnih stavova od onih koji oni šire i predstavljaju.

"Neko je postavio objavu kako traže novog admina, jer se, kako je rekao "nakotilo globusara" i žele da očiste grupu od njih.. Jednostavno sam se javio i izgleda da mi je jedina kvalifikacija bila to šro sam jednom napisao "smrt globusarima" i ništa više.

Da su ušli makar jednom na moj profil, videli bi da sam skroz suportan njihovim stavovima koje zastupaju. Mogli su lagano da me provere, samo da su videli da sam završio žurnalistiku, da skroluju po profilu i da vide kako pišem tekstove o SF filmovima gde svi tvrde da je zemlja okrugla. Do kraja života mi neće biti jasno kako to nisu učinili.

"Kada je njegov plan sproveden u deo, nastupio je smeh koji je odjekivao širom Balkana, što, kako nam je rekao, nije očekivao.

"Nisam očekivao ovoliku pažnju. Očekivao sam od 10 do 15 ljudi neku pohvalu sa kojima imam stalnu konverzaciju, ali ovo, i titulu "Heroj Balkana", za koju mislim da je malo preterana, zaista nisam očekivao. Ova godina nije najgora, ali svima nam je grozno i bilo loše u 2020., te sam iz fazona to napisao o samom činu da će nekome popraviti raspoloženje, bez ikakvih misli da ću u tome makar malo uspeti, ali eto, upravo to se desilo..

"Ovu godinu, kao i većina javnosti, vidi kao jednu od nažalost najuspešnijih kada se radi o teoretičarima zavera, koji su oduvek postojali, ali su u 2020. godini, nažalost zauzeli veliki primat sa svojim suludim teorijama.

"Hteo sam da se skrene pažnja na veoma veliki broj ovih ljudi koji šire ove stvare koje su opasne po društvo generalno i veoma su neugodni za diskutovanje, uzalud je sa njima ulaziti u raspravu. Ova, 2020. godina, čini se kao najplodnija i najuspešnija za sve one koji veruju i šire razne teorije zavera, pored korona virusa, oni su je nekako najviše obeležili. Tako da, ja sam svoje uradio, sad je red na vas ostale", kaže nam Mustafa kroz smeh.

Reakcije ljudi širom Balkana su ga prijatno iznenadile, jer, ne postoji zemlja iz sastava bivše Jugoslavije, a da mu se sa njenog područja neko nije javio, te mu i čestitao na fenomenalnom potezu.

"Pokušao sam da ispratim reakcije ljudi u komentarima ispod objava na portalima. Drago mi je da će se sad govoriti o zdravom razumu, o nauci, da će se neke stvari možda pokrenuti ka boljem. Većina komentara je bila u duhu "car, legenda, bravo", dok su oni koji i sami veruju u to da je zemlja ravna ploča, pisali "ti si jadnik" i tako to. Zbog toga mi je još više drago što ime grupe neće moći da se promeni još 27 dana.

"Usled sveopšteg oduševljenja, "heroj Balkana", dobija veliki broj poruka i zahteva za prijateljstvo. Ono što ga je posebno začudilo jeste da među svim tim porukama, nema i povređene stane. Naime, još mu se nije javio nijedan pobornik teorija zavera.

"Zahtevi i poruke stalno stižu, jako puno ljudi se javilo, ali ono što me je veoma začudilo, jeste da od samih ravnozemljaša nisam dobio ni jednu jedinu poruku. Javljali su mi se ljudi iz sveta nauke, koji su mi davali savete šta sam još mogao da im uradim i veoma mi je drago da su se ljudi nasmejali, da se svest pojačala i ovim putem im se svima zahvaljujem na podršci koju dobijam. Takođe, drago mi je što je moj post podelio i komičar Peđa Bajević, jedan od mojih omiljenih stendap komičara. Profesori iz Tuzle, koji su mi oduvek idoli, isto su se javili. Baš sam se obradovao što je ispalo tako, mada, kako sam rekao, tome se nisam nadao.

"Da stvari ne budu baš toliko savršene po njega, porinuo se sam Fejsbuk. Naime, nevezano za samu objavu i njegov čin u grupi "Okrugla zemlja", on je banovan, te u narednih nedelju dana ne može da psotavlja objave, ni da odgovara na komentare na svom Fejsbuk profilu.

"Nakon više od pola sata od nakon objave o ravnozemljašima, dobio sam ban od Fejsbuka, nevezano za samu grupu, već zbog fotografije koju sam postavio pre osam dana, tako da sam narednih nedelju dana da pišem i objavljujem na svom profilu. Možda me je neko prijavio, nisam siguran, možda je protiv udar grupe "Okrugla zemlja", rekao nam je on na kraju razgovora kroz smeh.