TRESLO SE U HRVATSKOJ! Zemljotres jačine 5,2 stepeni Rihtera pogodio Zagreb! Gradonačelnik Petrinje: Sve se treslo, NIKADA OVO NISAM DOŽIVEO

Epicentar potresa bio je na 50 kilometara jugoistočno od Zagreba i 13 kilometara jugozapadno od Siska, na dubini od dva kilometra. Potres se dogodio u 6 i 28 ujutru.

Za sada nema informacija o šteti ili povređenima.

Mediji javljaju da jej teže pogođena Petrinja. Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje, rekao je da u gradu ima štete.

Kolegi iz Hrvaške so poslali fotko iz Petrinje cc @seizmo_hr #potres #earthquake pic.twitter.com/RGReo9GRq8

"Pogodio nas snažan potres, nikada nisam ovo doživeo. Ne znam ima li žrtava, materijalne štete ima", rekao je Dumbović."Treslo se 15-20 sekundi, probudilo me", napisao je jedan stanovnik Ivanić-Grada na stranici EMSC.

"Pogodio nas snažan potres, nikada nisam ovo doživeo. Ne znam ima li žrtava, materijalne štete ima", rekao je Dumbović."Treslo se 15-20 sekundi, probudilo me", napisao je jedan stanovnik Ivanić-Grada na stranici EMSC.

"Pogodio nas snažan potres, nikada nisam ovo doživeo. Ne znam ima li žrtava, materijalne štete ima", rekao je Dumbović."Treslo se 15-20 sekundi, probudilo me", napisao je jedan stanovnik Ivanić-Grada na stranici EMSC.

M5.1 #earthquake (#potres) strikes 50 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/RJJ89vlhVy