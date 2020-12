STRAVIČAN ISHOD ZEMLJOTRESA U HRVATSKOJ - Dete prva žrtva potresa, majka neutešno plače pored tela (VIDEO)

Središnju Hrvatsku je danas u 12 i 20 sati ponovo pogodio jak zemljotres.

EMSC je objavio da je epicentar bio kod Petrinje, a magnituda je bila čak 6,3 stepeni Rihterove skale.

Kako piše Jutarnji list u zemljotresu u Hrvatskoj je stradalo jedno dete.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR