OVO SU NAJGORE SCENE DANAŠNJEG UŽASA U HRVATSKOJ - Zemljotres rušio sve pred sobom i odneo najmanje OSAM ŽIVOTA, neizvesna noć u Petrinji (FOTO+VIDEO)

Prema trenutnim informacijama u stravičnom zemljotresu poginulo je osam osoba.

"Intenzitet u epicentru ovog razornog zemljotresa procenjen je na VIII-IX stepen EMS lestvice. Potres se osetio širom Hrvatske. Očekuju se veće materijalne štete", izvestila je Seizmološka služba na Tviteru, piše Index.hr.

Nakon tog jakog potresa još je bilo nekoliko potresa s epicentrom na istom području.

Oko 12 i 30 sati iz Petrinje su počele da stižu dramatične vesti, kuće su se rušile na automobile. U automobilu je bilo i dete, koje je uspešno spaseno.

Nakon toga su stigle vesti da se zemljotres osetio širom zemlje, kao i da su delovi Hrvatske ostali bez struje i telefona.

"Pozivamo građane da ukoliko su u mogućnosti izađu na otvoreni prostor i odmaknu se od građevina kojima preti urušavanje. Osobe na višim spratovima neka potraže noseći zid", apelovala je policija.

Na snimcima televizije čiji su se reporteri javljali uživo čuli su se krici i plač. Zatim je stigla vest da je u zemljotresu stradalo dete.

Takođe, nuklearna elektrana Krško zaustavljena je prema uobičajenom postupku u slučaju jačih prirodnih nesreća.

Snažan potres koji je pogodio Petrinju osetio se i u Bosni i Hercegovini gde je podrhtavanje tla trajalo dvadesetak sekundi.

Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC) procenio je danas da je potres u Petrinji magnitude 6.2 prema Rihteru osetilo šest miliona ljudi.

"Ovo nema veze sa životom. Moj grad je razrušen potpuno. Mrtvu decu imamo. To se ne može opisati. Ovo je kao Hirošima. Trebaju nam vatrogasci, ne znamo što je ispod površina, na jedan auto je pao krov, trebamo pomoć" izjavio je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović za HRT.

U zemljotresu su oštećene crkve. Razornim potresom pogođena je i Glina.

‼️ hello, please don't ignore this. ‼️



i live in croatia and my country has suffered yet another huge earthquake (6.4). it's the 3rd big one this year. many houses were ruined and many people lost their homes. they need help. the entire city of Petrinja (cont.) pic.twitter.com/dT3k5kfUjB