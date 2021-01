KORONAVIRUS SE NE PREDAJE - PONOVO RASTE BROJ NOVOZARAŽENIH U REGIONU

Zemlje u regionu beleže značajne poraste u broju novozaraženih ali i u žrtvama.

Slovenija: Značajan rast novozaraženih od korona virusa

Broj zaraženih od korona virusa u Sloveniji u prethodnih 24 časa porastao je za 725, dok je 29 osoba preminulo, navedeno je na sajtu covid-19.sledilnik.org. Broj novozaraženih je značajno porastao u odnosu na prethodni dan kada je iznosio 388, dok broj preminulih beleži pad u odnosu na 39, koliko ih je bilo prethodnog dana. Prema najnovijim vladinim podacima, broj osoba u bolnicama je značajno povećan, prenela je STA. U proteklih 24 časa urađeno je 2.694 testova, od kojih je gotovo 29 odsto testiranih bilo pozitivno i 390 brzih testova, sa procentom pozitivnih od 16 procenata. U bolnicama se nalazi 1.173 pacijenata, dok je prethodnog dana bilo 1.111. Kući je pušteno 29 osoba, a 114 je primljeno u bolnice. Na odeljenjima intezivne nege nalazi se 190 osoba, dve više u odnosu na prethodni dan. U Sloveniji je do sada registrovano 2.803 preminulih od korona virusa i 125.068 slučajeva Kovid-19.

Hrvatska: Značajan porast novozaraženih od korone, umrlo 56

U poslednjih 24 sata u Hrvatskoj je zabeleženo 696 novih slučajeva korona virusa, preminulo je 56 osoba, a broj aktivnih slučajeva iznosi ukupno 6.444, objavio je danas Nacionalni štab civilne zaštite. To je značajan porast u odnosu na 255 novih slučajeva zaraze korona virusom koliko je bilo registrovano prethodnog dana, dok je broj preminulih gotovo identičan jer je prethodnog dana bilo 55 smrtnih slučajeva. Na bolničkom lečenju se nalazi 2.453 pacijenta, od kojih je 211 na respiratoru, prenela je Hina. U poslednjih 24 časa testirano je 5.611 osoba, dok su u samoizolaciji trenutno 18.299 osobe. Od 25. februara 2020, kada je zabeležen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je registrovano 212.958 osoba zaraženih korona virusom, od kojih je 4.072 preminulo. Ukupno se oporavilo 202.442 osobe od toga 1.142 u poslednja 24 sata. Do danas je ukupno testirana 1.032.091 osoba.

Rumunija: Od korone preminulo 60, zaraženo još 3.034

Broj novozaraženih od korona virusa u Rumuniji porastao je za 3.034, a preminulo je 60 pacijenata, saopštila je danas Strateška komunikaciona grupa (GCS). Ukupan broj zaraženih od Kovid-19 od početka pandemije iznosi 640.428, preneo je Ađerpres. Od korona virusa u proteklih 24 časa preminulo je 60 osoba, pa ukupan broj smrtnih slučajeva iznosi 15.979, saopštio je GCS. U bolnicama se nalazi 8.868 pacijenata, od kojih 1.119 na odeljenjima intezivne nege. Tokom prethodnih 24 časa testirano je 9.829 osoba, dok je ukupno od početka pandemije urađeno 4.827.673 testova. Od korona virusa izlečilo se 574.897 ljudi.

U BiH 354 slučajeva, zakasnela prijava 44 preminulih

U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata potvrđeno je 354 novih slučajeva korona virusa, na osnovu 2.242 testiranih uzoraka. Kako prenosi portal Klix, entitetski zavodi su sa zakašnjenjem prijavili ukupno 44 smrtna slučaja, pa je tako u FBiH preminulo 27 u poslednja četiri dana, a u RS-u 17 osoba za dva dana. U Federaciji BiH juče je registrovano 140 novozaraženih osoba, a u Brčko Distriktu osam. Kako navodi Klix, iz Instituta za javno zdravstvo RS juče nisu objavili podatke o epidemiološkoj situaciji, zbog čega su danas poslali zbirno za dva dana. U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1.359 uzoraka, od kojih je 174 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim u Srednjobosanskom. Do sada su testirana ukupno 345.504 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 72.573 osobe. Zaključno s današnjim danom, u Federaciji BiH izlečeno je 52.979 pacijenata. U protekla 24 sata, oporavljeno je 110 pacijenata. Trenutno je aktivan 17.421 slučaj pozitivan na SARS-CoV-2.

Bugarska: U subotu obolelo 340 pacijenata, preminulo 40

Bugarski lekari potvrdili su 340 novih slučajeva korona virusa u subotu, pa je ukupan broj obolelih od kovida 202.880, saopštilo je danas ministarstvo zdravlja. Od početka pandemije oporavilo se 121.467 pacijenata, ali je u prethodna 24 sata preminulo 40 osoba, pa je ukupan broj ljudi koji su izgubili život 7.644. Na bolničkom lečenju je 4,786, a 458 se nalazi na odeljenjima intenzivne nege, dok je u subotu urađeno 2.585 testova. Broj lekara koji su oboleli od kovida je 8.927, zbog čega se Bugarska suočava sa teškom situacijom zbog nedostatka medicinskog osoblja. Bugarska je prvi slučaj korona virusa otkrila 8. marta, a vanredno stanje je trenutno na snazi. Vlasti su pooštrile restriktivne mere do 31. januara - sve edukativne ustanove su se prebacile na onlajn nastavu, velike prodavnice i tržni centri su privremeno zatvoreni, a zabranjena su masovna okupljanja.

Crna Gora: Umrlo pet osoba, zaraženo 339

U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata registrovano još 339 osoba pozitivnih na korona virus od 1.714 testiranih uzoraka, a preminulo je pet osoba, saopštio je danas Institut za javno zdravlje. Danas do 17 časova prijavljen je oporavak kod 333 pacijenata, prenele su Vijesti. Aktivna su 9.233 slučaja. Ukupan broj preminulih povezanih sa kovid-19 infekcijom od početka juna iznosi 680, a od početka godine 689. Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 49.195.

U Severnoj Makedoniji 237 novozaraženih, osam preminulih

U Severnoj Makedoniji je u poslednja 24 sata potvrđeno 237 novih slučajeva korona virusa, a preminulo je osam osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka testirano je 1.525 uzoraka. Najviše novozaraženih je u Skoplju, 123, prenosi MIA. Trenutno je aktivno 18.565 slučajeva. Od početka epidemije u Severnoj Makedoniji su zaražene 84.024 osoba, od kojih je 2.530 preminulo.