NOVI ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ: Tlo ne miruje u Petrinji, jutros zabeležen još jedan SNAŽAN POTRES - 4,5 stepeni Rihtera

Nešto pre 8 sati osetio se novi potres u Petrinji. Prema prvim informacijama, ovaj je bio jačine oko 4,5 stepeni Rihterove skale.

Ni ova noć nije protekla mirno za stanovnike Petrinje, Siska, Gline i okoline, jer je rano jutros u 04.20 sati zabeležen novi zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru.

Prema preliminarnim podacima, u Hrvatskoj se dogodio potres magnitude 4,9

Neki su izvori najavili jačinu potresa kao 4.4



4.9 magnitude earthquake occurred in Croatia, according to preliminary data#potres #earthquake #Croatia pic.twitter.com/MadzpadznY