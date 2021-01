Pomagati ne znači mrzeti, ili veličati određene režime. Država mora ovu nesreću da shvati kao priliku za snažnu humanitarnu pomoć, kao i da ljudi nisu gradili kuće koje mogu da izdrže zamljotres, rekao je za Pupovac za TV Pink.

Ni ova noć nije protekla mirno za stanovnike Petrinje, Siska, Gline i okoline, jer je rano jutros u 4 i 20 sati zabeležen novi zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru, a onda u 7 i 50 sati od 4,2 stepena po Rihteru.

Ovaj zemljotres je tokom uključenja uživo u Novo jutro Televizije Pink osetio i predsednik Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac koji je to i potvrdio.

- Upravo sam osetio blagi potres dok sam bio na vezi za uključenje u vaš program, zato sam i malo kasnio sa uključenjem. Potres se osetio i juče u Zagrebu, nije imao veze sa Petrinjskim potresima. Tlo se ne smiruje, mi moramo u najkraćem mogućem roku da osiguramo ljude i da im obezbedimo kontejnere, kućice i da ih odvedemo na sigurno. Sreća je što je organizacija sve bolja i bolja. Sve manje će biti mesta za ljude koji su došli samo sa željom da se samo pojave. Sve one institucije koje smo nekada imali danas ne postoje ili su oslabile, nisu samo problem siromaštvo i ratovi koji su za nama. Sada je prilika da se dražva ojača – rekao je Pupovac tokom razgovra u jutarnjem programu u koji se iz Hrvatske uključio preko Skajpa.

"Pomagati ne znači mrzeti, ili veličati određene režime"

Tvrdnje volonterke Romane Iljegić na Fejsbku da hrvatski Crveni krst traži dokumenta ljudima koji su pretrpeli štetu u zemljotresu na Baniji pre deljenja pomoći i pita ih koje su nacionalnosti, direktor Dokumentaciono informaciona centar Veritas Savo Štrbac kaže da veruje da je to moguće, ali da je je reč o incidentu.

- Ne bi me začudilo da ima takvih ljudi. Nije isključeno da je ova žena videla i doživela ovo što priča. Ne mogu se isključiti ti pojedinačni slučajevi. Ako je to tako, onda je to strašno – kaže Štrbac.

Pupovac takođe kaže da veruje da je reč o pojedinačnom slučaju i da kompletan narod u ovom delu zemlje ima istu muku.

- Pomagati ne znači mrzeti, ili veličati određene režime. Policija je uradila svoj deo posla, verujem da će to uraditi i nadležni. Treba biti oprezan, Crveni krst ne pita za nacionalst. Mi takođe imamo krizni štab koji komunirica sa svima i tu su vrata poptuno otovrena. Naši ljudi će ostaviti dva šlepera pomoći građevinskog materijala. Činjenica je da postoje ljudi koji traže pažnju,ljudi šokirani u stanju u kojem se nalaze šalju dramatične poruke – rekao je Pupovac za TV Pink.

Kaže da je nesreća koja je zadesila Hrvatsku poruka da država preduzme sve moguće mere kako bi obezbedila svoje građane za buduće slične događaje.

- Ovo jeste prilika da ljudi shvate. Banija je najsiromašniji deo zemlje. Danas nakon Oluje tamo praktični nema ničega. Država mora to da shvati kao priliku za snažnu humanitarnu pomoć, kao i da ljudi nisu gradili kuće koje mogu da izdrže zamljotres. Država mora da sagradi kuće koje će biti bezbedne za buduća slična dešavanja – istakao je Pupovac.