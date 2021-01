''Ako si slučajno u ovoj grupi, znaj da...'' Par je prevozio one koji su u zemljotresu ostali bez IGDE IČEGA, a čin nepoznatog momka ih je RASPLAKAO (FOTO)

Humanost i solidarnost stanovnika Hrvatske koji ovih dana dolaze do izražaja nakon razornih zemljotresa, svakog dana oduševljava ceo region.

Spremsnost ljudi da pomognu i lepi gestovi nakon nesreće koja je zadesila najviše Glinu, Petrinju i Sisak dospeli su i na društvene mreže i raznežili brojne korisnike.

U Fejsbuk grupi "Pomoć Glini, Petrinji, Sisku i ostalim mjestima" osvanula je priča o dirljivom gestu, u kojoj jedna korisnica koja je i sama pomagala ugroženima opisala kako joj se pridružio nepoznati mladić.

"Plakala sam danas 10 km u komadu. Ukratko, ja i muž vozimo u autu dve osobe iz Petrinje (smestili su se kod naših komšija). Muž na benzinskoj sipa gorivo. Priča s radnicom pumpe. Priču sasvim slučajno čuje i momak koji se nalazio unutra. Moj muž krene prema izlazu. Momak ga zaustavi, izvadi 200 kn (oko 3000 dinara) iz džepa i kaže: "Daj ljudima." Njega nije zanimalo ni na šta će oni potrošiti ni jesu li Srbi, Romi il Hrvati... On je momentalno samo želeo da pomogne. Ako si tu slučajno u ovoj grupi znaj da si me dirnuo i oprosti što nisam izašla i stisnula ti ruku i zagrlila te. Hvala ti do neba i nazad. Ulepšao si mi dan", poručila je Jelena Sabljić.

Ispričala je da su mladića sreli na benzinskoj stanici u Kaštel Starom.

- To vam je bilo u Kaštel Starom na Ininoj pumpi. Mi smo vodili naše Petrinjce koji su smešteni kod komšija da im kupimo nešto odeće ili šta im već treba... I onda se na benzinskoj dogodio taj lep gest momka - rekla je ona za "RTL.hr" i dodala da se nada da će se "momak možda javiti kako bi mu stisnula ruku i od srca zahvalila lično na njegovom humanom gestu koji ju je toliko dirnuo".