JOŠ JEDAN SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO PETRINJU: Udar bio jačine 5,3 po Rihteru! Preplašeni građani iz kuća POBEGLI U AUTOMOBILE (FOTO+VIDEO)

Novi jači zemljotres osetio se oko 18 sati na području središnje Hrvatske, javljaju tamošnji mediji.

Kako navodi "Index", trajao je par sekundi, a EMSC javlja da je bio snage 5.3 stepeni po Rihteru.

Epicentar je, prema prvim podacima, bio oko 45 kilometara jugoistočno od Zagreba, na području Petrinje.

M5.3 #earthquake ( #potres ) strikes 48 km SE of Zagreb - Centar ( #Croatia ) 5 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/HM8a6UjE9O

U međuvremenu su se javili i građni, koji kažu da se potres jako osetio i da je dugo trajao i u Zagrebu, Varaždinu...

Reporter portala "Index" iz Majskih Poljana izvestio je da se tlo jako treslo punih 10 sekundi.

- Seizmografi Seizmološke službe u 18.01 zabeležili su snažan potres magnitude 5.0 prema Rihteru s epicentrom u blizini Petrinje - rekao je seizmolog Tomislav Fiket.

Felt #earthquake (#potres) M5.5 strikes 45 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/iRiGPhu6Bj pic.twitter.com/s8BDzyFSC8