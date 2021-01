MUŠKARAC SLETEO KOLIMA U VRBAS - Spasioci došli na lice mesta, a onda je POČELA DRAMA (VIDEO)

Jedna osoba je teže povređena u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u kanjonu Tijesno kod Banjaluke.

Muškarac je automobilom sletio u reku Vrbas, ali se na sreću uspeo izvući iz vozila. Međutim, završio je na suprotnoj strani Vrbasa tako da mu policajci koji su izašli na lice mesta nisu mogli pomoći.

Zbog toga su morali intervenisati pripadnici Vatrogasne brigade Banjaluka i članovi Ronilačkog kluba Buk.

- Bila je ovo dramatična akcija spasavanja. Vodostaj Vrbasa je bio izuzetno visok, a struje jake. Uspeli smo da stignemo do nesrećnog čoveka koji je čitavo vreme dozivao upomoć i bio u svesnom stanju. Kada smo stigli do njega on je već bio promrzao i u teškom stanju. Prebacili smo ga na drugu stranu Vrbasa gde mu je ukazana prva pomoć -rekao je Boris Trninić, predsednik Ronilačkog kluba Buk.

Na licu mesta, pored vatrogasaca, ronilaca, policije i ekipe Hitne pomoći, bili su i članovi Gorske službe spasavanja.