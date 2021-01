NOVI ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ: Treslo se jugozapadno od Siska, građani U PANICI ISTRČALI IZ KUĆA

Hrvatsku je večeras oko 18.25 pogodio novi zemljotres, prenose tamošnji mediji.

Prema navodima EMC, u pitanju je potres snage 3,9 stepeni Rihterove skale, a epicentar je bio četiri kilometara jugozapadno od Siska.

#Earthquake (#potres) possibly felt 1 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/9M6SJMmf2Z