ŠTA ĆE SE STAVITI NA TERET BRANU MIĆUNOVIĆU, GIŠKINOM POBRATIMU? Kontroverzni nikšićki biznismen bio je osumnjičen za JEZIVO UBISTVO u Podgorici

Jedan od dvojice muškaraca, uhapšenih sa Branislavom Branom Mićunovićem (68) prekjuče, na Badnji dan u Budvi, tokom saslušanja u Osnovnom tužilaštvu u Kotoru, rekao je da su pronađeni pištolji njegovi.

Policija je oružje pronašla u automobilu Mićunovićevog obezbeđenja. Pored kontroverznog Nikšićanina policija je uhapisla i Savu Vujovića i Srđu Mićunovića.

Kontroverzni biznismen je uhapšen nakon što je sa obezbeđenjem napustio hotel u Bečićima i uputio se ka gradu. Prethodno je policija zaustavila vozilo u kojem je bio, kao i još jedno iz njegove pratnje. Tokom pretresa, pronađena su dva pištolja u drugom automobilu u kom je bilo Mićunovićevo obezbeđenje.

On je sa još nekoliko ljudi saslušan u Centru bezbednosti. Posle toga je njemu i još dvojici momaka određeno policijsko zadržavanje do 72 sata. Advokat Danilo Mićović saopštio je da njegov klijent Mićunović nema nikakve veze sa oduzetim oružjem, tvrdeći da pištolji nisu pronađeni u vozilu u kom je on bio.

,,Policija radi svoj posao i sigurno će utvrditi čije je oružje. Mićunović ne nosi oružje”, rekao je advokat Mićović.

“On je pošao kući gde je planirao da proslavi Badnji dan i Božić sa svojom porodicom.” Tvrdnje da je krenuo na Cetinje na paljenje badnjaka nisu tačne.

Hapšenje Mićunovića delovalo je prilično šokantno kod običnih građana, ali i njemu bliskih ljudi. Godinama je važio za nedodirljivog i bliskog prijatelja predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Povodom hapšenja Mićunovića, oglasio se i predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji je rekao sledeće:

Oni treba da znaju da imaju apsolutnu podršku parlamentarne većine za odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala.

I predsednik Pokreta za promene i jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević oglasio se na “Tviteru” povodom hapšenja Mićunovića:

,,Podržavam akciju policije i hapšenje šefa OKG iz Budve Brana Mićunovića. Samo da ne bude akcija sportskih ribolovaca: uhvati-poljubi-pusti. Očekujem da bude procesuiran zbog utaje poreza i pranja para oko izgradnje hotela “Harmonija” u Bečićima. Za početak!”

Krvavi tragovi

Mićunović se godinama dovodi u vezu sa mnogim kriminalnim poslovima, ali svi ti navodi nikada nisu dokazani. Bio je osumnjičen za ubistvo Nikšićanina Radovana Raca Kovačevića ispred Kliničkog centra u Podgorici. Prethodno je Kovačević teško ranjen, a onda je ubica dok je on ležao na nosilima ponovo pucao i završio svoj krvavi posao.

U Italiji se protiv Mićunovića vodio postupak zbog sumnji da je umešan u šverc cigareta. Posle nekoliko godina ovaj proces je obustavljen jer je došlo do zastare. Optužbi je oslobođen i aktuelni predsednik Crne Gore – Đukanović. Iako nikad nije bio politički aktivan, pričalo se da je Mićunović pomogao Milu Đukanoviću posle raskola u tada jedinstvenom DPS-u.

Bio blizak sa Giškom, Arkanom…

Brano Mićunović bio je veoma blizak sa mnogim “žestokim” momcima iz Srbije. Njegov pobratim Đorđe Božović Giška poginuo je kod Gospića, a pre dve godine Mićunović je sa porodicom Božović organizovao prenos i sahranu njegovih posmrtnih ostataka iz Beograda u rodne Kuče kraj Podgorice. Bio je blizak i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, Radetom Ćaldovićem Ćentom, Branislavom Šaranovićem…