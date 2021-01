EKSPLOZIJA NA AUTOBUSKOJ STANICI U CELJU - Ima povređenih

U gradu Celju u Sloveniji je u 12:31 došlo do eksplozije na autobuskoj stanici.

Povređene su dve osobe, koje su prebačene u bolnicu, potvrdila je policija.

Na avtobusni postaji v Celju je prišlo do eksplozije. Trije ljudje so poškodovani in so jih odpeljali v bolnišnico. Neuradno smo izvedeli, da naj bi šlo za eksplozijo plina. pic.twitter.com/3mzMM2I8q9