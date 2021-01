’Đukanović je sada na klizavom terenu! Kada se ponovo izlglasaju zakoni 20. januara, moraće da ih potpiše’

Milo Đukanović pokušava da pronađe neku pukotinu kako bi situaciju u Crnoj Gori preokrenuo u svoju korist. Međutim, nova Vlada ima podršku i poverenja građana, pa ću mu biti teško, kažu sagornici za TV Pink.

Narodni poslanici u Crnoj Gori 20. januara će na vanrednoj sednici ponovo razmatrati odluku da se ponovo ukinu svi članovi Zakona o slobodi veroispovesti koji se odnose na promenu statusa imovine crkve i na obavezu registracije verskih zajednica.

Odluka predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da vrati u palralment set zakona među kojiam je i onaj o slobodi veroispovesti i ne potvrdi opozivi jednog dela amabasadora dovela je u pitenje saradnju vlasti i šefa nove države.

Andrija Mandić, lider Demokratskog frotna Crne Gore, kaže za Novo jutro TV Pink da se svi u crnogorskom parlamentu trude da, kao dominantnu, predstave upravo svoju poliku, a za najavljenu sednicu predviđa da će svi zakoni biti ponovo izglasani.

- Đukanović će tog 20. januara biti prinuđen da sve to potpiše. Kohabitacija između nove Vleda Crne Gore i Đukanovića odigravala se na onaj način na koji smo i mi govorili da će se desiti. Znali smo da neće biti dobre saradnje, i samo se čekalo da neko nekoga prevari. Činjenica je da Đukanović u prevarama ima veliko iskustvo. Vlada je očekivala da će on uraditit ono na šta ga obavezuje Ustav, ali se ispostavilo da je procenio da može da pronađe pukotinu i tome teži – objašnajva Mandić akutuelnu političku situaciju u Crnoj Gori.

Kaže da građani očekuju da Vlada radi odlučnije i brže, kako bi mogle da se osete promene nakon 30 godina.

- Prošlo je mesec dana, nisu urađeni očekivani koraci, pa oni koji su bili na vlasti žele da se ponovo vrate tu gde su bili. Ovo je sada jedna trka sa vremenom i ometanje parlamentarne većine, ali mi imamo dovoljno snage i podršku građana da demontiramo taj mafijaški režim – dodaje Mandić.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da se očekuje da zakoni ponovo budu potpisani nakon izglasavanja.

- Đukanović je iskoristio mogućnost da može da ih vrati na ponovno izglasavanje, ako se usvoje moraće da ih potpiše. Klizav je teren sada za Đukanovića. Želi da bude zaštitnik nacionalizma tamo. Međutim, kada se izglasaju zakoni biće zanimljivo za njega – smatra Rajić.

Boža Spasić, bivši operativac Državne bezbednosti, okakraterisao je Đukanovića kao iskusnog politčara, pa kako kaže, neke njegove poteze uprkos tome ne može da razume.

- Treba biti veoma strpljiv i ne potcenjivati Mila Đukanovića, kao što je on potcenio litije. On vraća zakon koji ne može da prođe, srlja i to me čudi jer je iskusan političar. Najvažniji je mir u zemlji i toga mora da budu svesni – smatra Spasić.