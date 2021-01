NOVI ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ Opet se treslo kod Gline

Međutim, kako javlja Seizmološka služba, potres koji se osetio u 7.46 bio je jači nego što je to izvestio EMSC.

Prema njihovim podacima, potres je bio jačine 3,2 po Richteru.Tokom noći EMSC zabeležio je nekoliko manjih potresa u blizini Siska.Oko 3 sata ujutro zabeležen je potres jačine 2,1 po Rihteru 26 kilometara zapadno od Siska, a osetio se i u Velikoj Gorici i Petrinji.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.0 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/Qjahkno5IS