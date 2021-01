NOVI POTRES U HRVATSKOJ Epicentar kod Siska, podrhtavanja osetila i okolna mesta

Inicijalne informacije koje navodi EMSC, govore da je bio jačine 3.3 po Rihteru.Ljudi u Petrinji, Glini i Sisku javljaju da su osetili podrhtavanje te da su čuli buku."U nepunih dva sata treći put trese", "Zatutnjalo i lagano zatreslo", "Nema mirnog spavanja ni ovu noć...", "Drmalo fino", "Jako zatreslo kontejner", "Dosta jako!", "Zašto više ovo traje", "Dobro je zaljuljalo"; "Neugodno podrhtavanje 3 do 4 sekunde i neka buka", "Bome zatreslo i grunulo", neki su od komentara građana na stranicama EMSC-a.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 14 km SW of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KnGRmeOKTq