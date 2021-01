Krivokapić: Najverovatnije je tačno da je veliki deo vladine dokumentacije od 2016. do 2020. uništen

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je da je "najverovatnije tačno da je veliki deo vladine dokumentacije ;od 2016. do 2020. godine uništen".

"Iz zgrade Vlade je iznesen ogroman materijal. Zna se ko su osobe koje su učestvovale u tome. U mojoj kancelariji je bio ogroman rezač ;papira. Zašto su se uništavali papiri? Morao je to neko da verifikuje i odobri. Stalno tražimo odgovorne na najnižim nivoima, a neko mora to da naredi", rekao je on na konferenciji za medije na Cetinju.

Novi direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) Dejan Vukšić je ranije za list "Vijesti" rekao da je uništen deo dokumentacije te službe koji se odnosi na nezakonito prisluškivanje opozicionih lidera i gradjana. Najavljeno je da će biti sprovedena istraga.

"Zamolio bih tužilaštvo i državne organe ;da rade svoj posao ni po babu ni po stričevima. Da svako radi svoj posao odgovorno i blagovremeno, to je neminovnost koja nas čeka", rekao je Krivokapić nakon sednice Vlade.

Kako je danas saopšteno, Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet i u toku je izvidjaj povodom navoda prvog čoveka ANB da su pojedini pripadnici te službe nezakonito prisluškivali i pratili gradjane, a potom uništili dokumentaciju o tome.

"Pokrenuli smo postupak. Pozvali smo Vukšića da da izjavu. Dostaviće je pismenim putem", kazao je na današnjoj konferenciji za medije glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) i član Odbora za bezbednost i odbranu Raško Konjević ;uputio je inicijativu tom skupštinskom tijelu za kontrolno saslušanje šefa Agencije za nacionalnu bezbednost.