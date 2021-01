SVE JE VIŠE OGROMNIH RUPA KOD PETRINJE Stručnjak objašnjava: Imamo 2 velika problema (VIDEO)

U Mečenčanima, mestu 25 kilometara udaljenom od Petrinje, nakon razornog potresa nastale su ogromne rupe.

Geofizičar Božo Padovan rekao je kako pojava rupa, odnosno, urušnih vrtača, nije ni neobjašnjiva ni iznenađujuća - pokrenuo ju je jak potres. Pre par dana pojavilo se još rupa.

Objasnio je što se zapravo događa.

"Pre 10-12 hiljada godina teren je bio građen od krečnjaka, koji sada vidite na površini. U holocenu je reka Sunja donijela pretežno šljunkovit materijal. Uz to treba uvrstiti i vodu. Dolazi do otapanja krečnjačke stene. Voda ispire šljunkovitu komponentu. Rupe bi se vremenom pojavile i same od sebe", rekao je.

"Potres je stvorio oko 45 vrtača, a prisutna su dva problema", navodi Božo Padovan. Prvi je otvaranje u blizini kuća gde ljudi žive, a drugi je saznanje da se tamo mogu intenzivno otvarati.

Na pitanje može li se otvoriti ispod temelja kuće, odgovara: "Naravno."

"Vrtača se tamo može otvoriti bilo gde, ali ne možemo znati", dodao je.