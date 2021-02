POTRESNA SVEDOČENJA ŽRTAVA UGLEDNOG PROFESORA: 'Stavio mi je ruku na koleno i krenuo prema meni...'

Radi se o profesoru kog je zagrebački rektor nagradio zvanjem profesora emeritusa, iako je njegov matični odsek na Filozofskom fakultetu odbio da mu dodeli tu titulu zbog prijave studetkinja da ih je napastvovao

- Imala sam usmeni ispit kod tog profesora. Pripremila sam se, pročitala literaturu. Čula sam neke priče o tom profesoru, ali ni u snu nisam mogla da pretpostavim da će se to meni desiti.

Započela je tako svoju ispovest bivša studentkinja Filozofskog fakulteta u Zagrebu o seksualnom napastovanju.

- Bio je letnji ispitni rok, pa samim tim nisam bila zakopčana do grla. Prvo je profesor počeo s komentarisanjem mog izgleda, a pri svakom odgovoru je bio laskav. Nisam na to obraćala pažnju nego sam bila koncentrisana na odgovaranje. Sve dok nije počeo da bude dosta direktan, pa komentariše moj ten, moje oči i kosu. To me užasnulo. Nakon toga je završila i njegova ruka na mom kolenu i on je krenuo prema meni. Na sreću brzo sam se odmaknula i pitala ga što to radi - ispričala je bivša studentkinja i dodala da se nakon toga profesor ponašao kao da ništa nije uradio.

- Rekao mi je: “Sve je u redu, jesam li zadovoljna ocenom”, koju mi je ponudio. Nisam ni trenutka razmišljala već sam mu rekla da upiše ocenu i izjurila ljutita iz njegovog kabineta. On je imao više od 70 godina, pa stariji je od mog deda, katastrofa! Kako mu može pasti na pamet da on to može učiniti jer je na poziciji moći. Užasno sam se osećala, ali nisam ništa prijavljivala jer se ništa ne bi desilo. Moja reč protiv njegove, a on redovni univerzitetski profesor, a ja “obična” studentkinja. Rekla sam svojim kolegama, a na odseku je i bila rasprava zbog njega, no na kraju nikome ništa - rekla je sagovornica.

A njene reči je potvrdila i druga žrtva seksualnog uznemiravanja, i to kod istog profesora. Radi se o profesoru kog je zagrebački rektor, o čemu je prvi pisao Telegram, nagradio zvanjem profesora emeritusa, iako je njegov matični odsek na Filozofskom fakultetu odbio da mu dodeli tu titulu upravo zbog prijave studentkinja.

No, penzionisani profesor požalio se rektoru Borasu, tvrdeći kako su mu teško povređena prava u postupku izbora u počasno zvanje. Rektor profesorovu pritužbu shvata ozbiljno i u prepiskama od fakulteta traži očitovanja, audio zapis i transkript sastanka odseka. Ali, Senat mu ipak dodeljuje zvanje profesora emeritusa.

- Kad sam to čula, osećala sam se poniženo. Isto sam doživela i ja na usmenom ispitu, ali očito smo krive, a ne on. Osećam se loše nakon svega, ali želim da mu pružim podršku da niko ne doživi isto - poručila je druga žrtva napastovanja.

Rektor Boras ne želi ništa da komentariše oko ovog slučaja.

- Ne mogu da komentarišem konkretne slučajeve, jer moramo da štitimo žrtve zbog sudskog postupka. Osuđujem svaki oblik zlostavljanja - rekao je nedavno Boras.

