BORIS MILOŠEVIĆ PRIZNAO: Srbija je dosta pomogla!

U intervjuu "Večernjem listu" potpredsednik Hrvatske Vlade Boris Milošević kaže da je Srbija mnogo pomogla.

Srpska vlada je na prvoj sednici nakon potresa objavila da je uplatila milion evra na račun za pomoć Baniji, na predlog predsednika Vučića, a potom je Privredna komora Beograda uplatila određen iznos. To su dobri i pozitivni gestovi i simboli koji samo mogu pojačati dobrosusedsku politiku. Srbija je uradila dosta dobrih poteza prema hrvatskoj manjini, u Beogradu su Hrvati dobili odličan prostor za kulturne delatnosti. Neće se preko noći sve promeniti jer ostaje dosta otvorenih i važnih pitanja, poput nestalih, gde bi doista trebalo pokazati dobru volju i napredak. To opterećuje obe zemlje jer su na popisima nestalih i Srbi i Hrvati. No ne bih ih tako gledao jer to su pre svega nestali ljudi i njihove porodice zaslužuju da ih pronađemo, odnosno da damo sve od sebe da ih nađemo. Ima jedna gospođa iz udruženja “Protiv zaborava” koja traži svog supruga koji je nestao u proleće ‘91. I ona njega uporno traži kroz institucije, poštujući pravni poredak, zakone, nema u njoj nikakve gorčine i mržnje. Ona je meni zvezda vodilja. Takvi ljudi kao ona. Odnos Beograda i Zagreba je ključan

Boris Milošević potpredsednik Hrvatske Vlade o položaju Srba u Hrvatskoj kaže:

- Srbi imaju toliko problema i svi su zapravo prioritetni. Od egzistencijalnih problema do borbe za ostvarenje jezičnih prava. Mi se samo borimo za prava koja su već izglasana zakonima pre 20 godina dvotrećinskom većinom. Samo želimo da se to implementira.Kod Srba postoje specifični problemi – od jezika i pisma, pa do stambenog zbrinjavanja, elektrifikacije sela koje mainstream stranke percipiraju kao periferne probleme. I onda kad se dogodi situacija da to iskoči u mainstream, kao recimo sad situacija s Banijom, svi se čude kako su to sela bez struje ili kako žive u strašnim uslovima. Fascinira me to jer koliko sam puta kao zastupnik ukazivao na takve probleme i nitko me ne bi doživljavao, pa čak ni kada činiš vladajuću većinu, a sad se svi bave time i pitaju me jesmo li mogli učiniti više? Čak i kad smo u vladajućoj koaliciji ne možemo učiniti više ako nemamo podršku drugih. Hrvatska neće ništa izgubiti ako implementira svoje vlastite zakone - naveo je Milošević.