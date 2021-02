MILANOVIĆ: Kakav Brisel, vakcine bih kupovao i od čečenske mafije!

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da bi u slučaju nužde kupovao vakcine protiv korona virusa ''i od čečenske mafije''.

"Svi su izigrani, ali vakcine sada ponovo dolaze i mislim da ćemo sada po ulici tražiti ljude da se vakcinišu. Ne moramo u svemu da slušamo Brisel. Da smo slušali Brisel, ne bi nikad doneli zakon o konverziji švajcaraca. Ali ovo nije suverenizam, već lojalnost prema građanima. Ja bih kupio vakcine i od čečenske mafije, ako je dostupno. Ako se radi o mojim građanima, kakav Brisel. Kao i sa migrantima - radiš u svom interesu", rekao je sinoć hrvatski predsednik.

Upitan kako gleda na to što je Evropska unija postavila pitanje kako to da Rusija nudi vakcine, a nije vakcinisala ni svoje građane, Milanović je ocenio da je to logično pitanje.

"Pa to je doveo u pitanje i moj sin i to znači da oni nemaju dovoljno vakcina i da sigurno neće brinuti o Hrvatskoj i o Srbiji. Zanima me koliko je te vakcine stiglo u Mađarsku. Simbolično. Ali ljude ne možete vakcinisati simbolično, već stvarno", ocenio je hrvatski predsednik.

Zamoljen da prokomentariše izbor zagrebačkog mitropolita Porfirija za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve, Milanović je odgovorio da je mitropolit Porfirije čovek koji je iznad standarda onih izabranih pre njega.

"Na njega će biti vršen veliki pritisak. Ne vidim kako bi on mogao biti most između Hrvatske i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Njegova uloga tu nije bitna. Kad sam čuo da je izvučen iz šešira moja reakcija je bila: Super, dobro! Biće tu dosta izazova", rekao je predsednik Hrvatske.