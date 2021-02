Mandić za TV Pink podsetio na reči patrijarha Irineja: Današnja Crna Gora je po odnosu prema SPC najbliža NDH (VIDEO)

Istoričar prof. dr Aleksandar Raković rekao je da je Miraš Dedeić ''jedan cirkus'' i da ga ne bi shvatao ozbiljno, te da postoje mnogi ozbiljniji pokušaji da se razbije SPC u Crnoj Gori.

- Mi smo jedan od takvih tekstova koji je manifest stvaranja nove nacije, pod kapom crnogorstva, pre tri dana videli u jednom podgoričkom mediju – rekao je on.

Govoreći o tom tekstu, on ističe da je SPC nedeljiv organizam i da ne postoji SPC u Crnoj Gori i u Srbiji.

Andrija Mandić iz DF Crne Gore govoreći o pozivu Miraša Dedeića koji poziva ljude u Crnoj Gori da uzmu ’’novu krštenicu’’ rekao je da se dešava sve ono o čemu je pričao patrijarh Irinej.

- Ne treba zaboraviti da je on dolazeći u Crnu Goru rekao da je današnja Crna Gora najsličnija po odnosu prema SPC, onoj državi koja je postojala u Hrvatskoj 1941. godine – rekao je Mandić za Pink.

- Danas se dešava sve ono što se videlo tada u Hrvatskoj i tadašnji poglavar SPC koga su ustaše izabrale i on je govorio svim Srbima tadašnje te države da mogu uzeti slobodno krštenicu koju će im on izdati i da u njoj pisati da su oni pravoslavni Hrvati i da će uvrenje pisati latinicom, dodao je on.

Milutin Đukanović iz DF Crne Gore rekao je da se u toj zemlji nastavlja jedan proces koji je krenuo od sukoba Milo-Momir da se profiliše crnogorski nacionalni identitet kao neka vrsta posebnosti i da je to Demokratska parija socijalista radila u prethodnom periodu dosta prikriveno.