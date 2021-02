HVALA VUČIĆU I SRBIJI! Željko Komšić zahvalio na 5.000 vakcina protiv korona virusa koje je naša zemlja ponudila BiH

Član Predsedništva BiH Željko Komšić obratio se novinarima posle sastanka u Predsedništvu BiH, a o nabavci vakcina protiv koronavirusa. Komšić je posebno zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ponuđenih 5.000 vakcine iz Srbije i dodao da će ta ponuda biti prihvaćena.

- Vakcine preko Kovaksa trebalo bi da budu do kraja marta. Jer u septembru kad je potpisivan taj ugovor taj rok je bio prihvatljiv. Sutra je sastanak vezano za Kovaksovo pismo i za zahteve koje je kovaks naveo u tom pismu koji ne stoje. Sva tri premijera su rekla da smo mi potpuno tehnički spremni da prihvatimo naručene vakcine. Očigledno te vakcine na tržištu mogu postići višu cenu nego što je to u ugovoru sa BiH i to se već radi. Po svetu hodaju razni mešetari sa torbom punom novca i kupuje te vakcine. Mi pretpostavljamo da je to stvarni razlog jer ne stoji ono što je navedeno u pismu – istakao je Komšić i dodao da će biti prihvaćena ponuda Srbije.

- Stav je da prvo treba vakcinisati medicinske radnike koji rade s obolelima plus starije osobe u staračkim domovima. To je 5.000 doza, ali svejedno hvala predsedniku Vučiću i Srbiji na toj ponuđenoj pomoći. To će ići preko države i onda će se to proslediti na Federaciju – naglasio je Komšić.