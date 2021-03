NOVI POTRES U HRVATSKOJ! Epicentar blizu Gline, treslo se i u Zagrebu: 'Čulo se kao udarac i onda je POČELO DA SE LJULJA'

Hrtvatsku je jutros oko 5 i 37 sati pogdio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihteru. Epicentar sedam kilometara od Gline.

Podrhtavanje od nekoliko sekundi osetilo se do Zagreba...

"Čulo se kao udarac i onda je počelo da ljulja. Opet onaj glupi osećaj i zvukovi škripanja prozora i vrata po stanu", ispričala je jedna Hrvatica za lokalne medije.

M4.4 #earthquake (#potres) strikes 48 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ObRA7ceOd4