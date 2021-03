SNAŽAN ZEMLJOTRES U JADRANSKOM MORU: Osetio se u Dalmaciji, ljudi javljaju da se JAKO TRESLO (FOTO)

Kako javlja Index.hr, zemljotres je zatresao Jadransko more. Prema prvoj proceni EMSC-a, potres je bio snage 5,9 po Richteru, da bi potom smanjili procenu na 5,4 stepena.

Epicentar je bio 66km od italijanskog grada Vieste.

Potres se osetio u Italiji, ali i na hrvatskim ostrvima, u Splitu, Trogiru, Visu.

This detection is linked to the M5.9 #earthquake which shook Adriatic Sea 3 min ago