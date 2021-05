TRESLO SE TLO HRVATSKE: DVA zemljotresa se osetila i u centralnom delu zemlje

Prema podacima servisa EMSC, prvi potres jačine 2.4 stepena Rihterove skale dogodio se u 2.20 sati, s epicentrom 26 kilometara zapadno od Siska i to na dubini od 15 kilometara. Potres se osetio se u Sunji, Zagrebu, Petrinji, Sisku, Glini, Velikoj Gorici, prenosi Jutarnji list.

Korisnik iz Petrinje ostavio je poruku na EMSC-u da se potres dosta osetio i da je 'zdrmalo krevet'.

- Osetio se dosta jak, tup zvuk i udarac. Kuća je samo zaškripala i zidovi 'krcnuli' - naveo je drugi korisnik.

Drugi zemljotres dogodio se u 3.40 sati i bio je slabiji, jačine 2.1.

Epicentar mu je bio 29 kilometara istočno od Karlovca, na dubini od dva kilometra, a osetio se na sličnom području kao i prethodni.

Za njega su napisali da je bio blaži i da se osetila 'lagana vibracija'.

M2.4 #earthquake (#potres) strikes 27 km W of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/J81gHGeXlt