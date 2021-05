KREĆE NESVAKIDAŠNJI EKSPERIMENT U HRVATSKOJ: Simuliraće venčanja i druga masovna okupljanja, evo kako će to izgledati

U četvrtak će u Zagrebu u zagrebačkom poslovnom soliteru u Strojarskoj 20 biti održano prvo probno masovno okupljanje, kontrolisani događaj na kojem će 80 ljudi cepljenih unatrag 14 dana simulirati poslovni kongres. Nakon nedelju dana testiraće se PCR testom. Dva dana posle, u subotu, po sličnom će se principu simulirati venčanje.

– Prisustvovaće će mu 120 ljudi, i to ne samo cepljenih već i onih koji su preboleli kovid-19 unazad šest meseci te oni s negativnim PCR nalazima ne starijima od 48 sati. Biće to pilot-projekti koji bi trebalo da budu uvod u vraćanje normalnom životu. Pretpostavljamo da će do popuštanja mera u kafićima i restoranima doći u junu – rekla je za Večernji list Jelena Tabak iz Nacionalne udruge ugostitelja.

– Neki su radili i PCR testove nakon takvih događaja pa su dobili dobre rezultate, nije bilo novoobolelih. Nadamo se da će to dobro proći i da ćemo u jun ući u opuštenijoj atmosferi – kazao je juče Krunoslav Capak.

Ohrabrujući trend

Cepljenih je u Hrvatskoj sve više, a obolelih od kovid-19 sve manje, ohrabrujući je trend nakon više od godinu dana mučne izolacije. Juče su bila 253 novoobolela među 2.994 testirana, što je najniža brojka gledajući nedeljama unatrag i govori o silaznom kraku trećeg epidemijskog talasa. Hrvatska sada cepi dnevno više od 50.000 svojih građana protiv korona virusa, a dosadašnji dnevni maksimum od 53.000 vakcinisanih mogao bi se i povećati.

– Očekujemo da ćemo do kraja juna potrošiti sve količine cepiva koje će nam doći i to će verovatno biti više od 55 odsto odraslog stanovništva Hrvatske. To će nam omogućiti da mirnije uđemo u leto i da nam turistička sezona i ove godine bude uspešna – optimističan je Capak.

Plan je svake nedelje tokom maja i juna cepiti maksimalan broj ljudi, do broja onih nedeljnih doza koje dolaze – kaže ministar Vili Beroš. A prema planu dolaska cepiva, koji se sada već prilično ustalio, do kraja jun Hrvatska bi ukupno trebalo da dobije više od 3,2 miliona doza cepiva.

Sve to ohrabruje pa se počinje s novim aktivnostima, nakon što je prošle nedelje predstavljena aplikacija za prijavljivanje događaja s poštovanjem epidemioloških mera.

– Ni jedan test nije naodmet. Mislim da su test događaji u EU dobro napravljeni, a rezultat je bio da su u najvećoj meri već i potvrdili dosadašnje iskustvo prema kojem ni dosad nije bilo većeg širenja na događajima. Takođe, ne smemo zaboraviti da su posetioci zbog ličnih iskustava s pandemijom prilično osvešćeni pa se tako i sami ponašaju odgovorno – rekao je Tomo in der Muehlen, predsednik Zajednice kreativnih i kulturnih industrija HGK. Podvlači kako je ovaj veliki pomak nastao kao plod saradnje HZJZ-a, Ministarstva kulture te preduzetnika u kulturi.

Eksperimentalni koncerti

Kulturna se događanja odvijaju na otvorenom s najviše 500 ljudi, a u zatvorenom prostoru 250, naravno uz poštovanje razmaka i uz obavezna sedeća mesta. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl potvrdio je da su uskoro izgledni i eksperimentalni koncerti po uzoru na eksperimentalne svadbe i zabave. Uskoro bi trebalo da proradi i platforma Sigurna okupljanja, koja se sada testira, kako bi svaki kulturni događaj mogao dobiti sertifikat za sigurno održavanje. U međuvremenu, uz ograničenje broja publike rade pozorišta, kina, galerije, muzeji i manje koncertne dvorane.