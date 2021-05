JEZIVA SCENA IZ KOMŠILUKA: Fotografija tinejdžerki na STRMOM KROVU uznemirila javnost

Dve fotografije, na kojima se vide tri tinejdžerke kako na strmom delu krova zgrade u tuzlanskom naselju Stupine pokušavaju da naprave selfi fotografiju, postale su popularne na internetu, a nepromišljenim potezom akterke ove priče svoj život su dovele u opasnost, pokazujući koliko slepo praćenje savremenih trendova može biti opasno.

Fotografija zabrinula je i tuzlanskog sociologa Srđana Vukadinovića koji je u razgovoru za Klix.ba rekao da je reč o jednom od nus produkata modernog doba, koji postaju sve suroviji.

"One smatraju da će to verovatno kod njih, ali i njihovih vršnjaka, nakon objave fotografije na društvenim mržama, biti stvar prestiža te kvalitativni kriterijum koji će ih u očima drugara podići mnogo više nego što su do tada bile", navodi univerzitetski profesor.

Takvo ponašanje, prema mišljenju sociologa, je rezultat i jednog sistema urušenih vrijednosti.

"Taj sistem vrednosti nekada je kao stvar prestiža predstavljao uspeh u školi, vannastavnim aktivnostima, kulturi, sportu ili muzici. Ali, po svoj prilici danas je on mnogo retrogradan i zapravo nije sistem vrednosti već jedan prazni vakuum u koji ulazi sve i svašta i kada to sve postane surovije i pogubnije po život mnogo je interesantnije i dinamičnije istomišljenicima", kaže Vukadinović.

Sociolog je savetovao roditeljima da mnogo više vremena provode sa svojom decom, kontrolišući šta rade na društvenim mrežama, ali da im ne zabranjuju da ih koriste, uz kreiranje segmenata svesti i ukazivanje na štetnost savremenih modela ponašanja koji mogu biti veoma surovi i pogubni po život.

