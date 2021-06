'DOŠAO JE KRAJ, JA ĆU SE UBITI' Strašan zločin u Hrvatskoj: Ubio suprugu pa sebe, našli ih u automobilu kod groblja

Hrvatsku je potresao nov slučaj ubistva i samoubistva. Muškarac je ubio suprugu pa sebe, dok su bili u automobilu na parkiralištu groblja u Viškovcima kod Đakova.

- Došao je kraj, ja ću se ubiti – rekao je danas ujutro Antun G. (62) rođacima u Slavoniji. Nije mu bilo prvi put, pričaju za Večernji list, da ih zove i preti suicidom.

Međutim, ni slutili nisu kako će, ni dva sata kasnije, nešto pre podneva, policija zateći beživotna tela Antuna i supruge mu Ane (63), u automobilu na parkiralištu groblja u Viškovcima kod Đakova.

Pretpostavlja se kako je Antun najpre pucao iz pištolja u suprugu, s kojom je u braku 12 godina, a potom presudio sebi. Na istom tom groblju, spomenik je i grobno mesto s njihovim imenima, koje su podigli još pre pet godina. Živeli su, inače, u Zagrebu, ali u njegove rodne Viškovce su često dolazili. Antun je danas zvao najpre svoga brata u Koritnu, a kako mu se on nije javio, jer je radio u polju, okrenuo je broj bratovog zeta, a ovaj je iz Paulin Dvora dojurio u Viškovce.

- Hteo je da uđe u automobil, no Antun mu je rekao "Nemoj, strina spava". Bila je pokrivena. Video je da ima pištolj, tražio je da mu ga preda, ali on to nije hteo, nego mu je kazao "Idi kod pogrebnika u Đakovo, ja sam sve s njim rešio za škrinju" – pričaju rođaci za Večernji list.

Zet je potom otišao s parkirališta, a kada se ubrzo vratio, Antun je sebi već pucao u glavu. Prišao je Ani i otkrio kako je već hladna i ukočena.

- Ko zna kad ju je ubio – kažu njihovi rođaci, dodajući kako je upravo zet alarmirao policiju. Iza Antuna i Ane ostalo je po dvoje odrasle dece, iz njihovih prvih brakova. Antun je više od 15 godina živeo u Zagrebu, gde je upoznao i Anu, inače rodom iz Zagorja. Kuvar je po zanimanju. Pokojni roditelji su mu radili u policiji.

