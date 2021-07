HRVATSKA PONOVO U STRAHU OD KATAKLIZME: Dva zemljotresa pogodila Petrinju! (FOTO)

Jedan se dogodio pola sata iza ponoći, a drugi u u 10:36 minuta. Prvi je bio magnitude 2.8 prema Rihteru.

Epicentar je bio kod Petrinje, a intenzitet tog potresa u epicentru označen je III-IV stepenom EMS-ove skale.

